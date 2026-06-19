La Tharros riparte dai giovani 

Oristano . La valorizzazione dei giovani del territorio continuerà a essere la base sul quale costruire la Tharros del futuro. Tra passato, presente e futuro, è questa la filosofia che la società biancorossa – che proprio ieri ha celebrato i 121 anni dalla fondazione datata 19 giugno 1905 – intende portare avanti dopo la buona stagione di Promozione terminata più di un mese fa.

Nel corso dell’annata appena conclusa la Tharros ha chiuso il Girone A di Promozione in una posizione di centro classifica, ottenendo la salvezza con diverse giornate di anticipo e, soprattutto, continuando a valorizzare i ragazzi provenienti dalla “cantera” biancorossa. «È da 4 anni che siamo la società che ha schierato più giovani di tutti, tra Eccellenza e Promozione», afferma con orgoglio il patron, Tonio Mura.

La costruzione

Il futuro è ancora da scrivere. «Siamo in una situazione in cui stiamo facendo delle valutazioni», prosegue Mura. «La certezza è che ripartiremo con il settore giovanile, che avrà tutte le categorie al completo, la richiesta di ripescaggio della femminile in Serie C e, chiaramente, con la prima squadra maschile in Promozione». Proprio a proposito della prima squadra maschile, la volontà del sodalizio oristanese è ripartire da una rosa composta dall’asse portante della scorsa stagione, con la conferma della coppia di allenatori Bruno Frongia e Gianluca Pinna al timone.

Per quanto riguarda la rosa, nessun nome emerge dalle parole del patron, ma le idee sono chiare. «Vorremmo ripartire dal gruppo che tanto ha fatto bene l’anno scorso», conferma il numero uno biancorosso, «compresi gli allenatori, che ci hanno dato disponibilità a proseguire. È un gruppo di bravi ragazzi, che l’anno scorso ci ha dato diverse soddisfazioni».

Richiesti

Tra i tanti ragazzi che si sono messi in luce, alcuni hanno scatenato l’interesse di società di categoria superiore. Un esempio è quello di Marco Gianoli, attaccante classe 2007, autore nella scorsa stagione di 25 reti, che fa gola a tante formazioni di Eccellenza e Serie D. E lo stesso vale per il coetaneo Giovanni Mameli, centrocampista. «I ragazzi», spiega Mura, «penso siano cresciuti tanto e hanno fatto bene nel corso dell'ultima annata. Dopo un anno di esperienza in Promozione, possono fare anche di più. Integrando il gruppo con qualche giocatore di spessore ed esperienza possiamo far davvero bene».

Il patron poi avvisa: «Alle spalle dobbiamo fare in modo che ci sia una società forte. Se a Oristano ci sono persone interessate a entrare in società e dare una mano si facciano avanti, perché la Tharros è la squadra di Oristano». Nei prossimi giorni i dirigenti si incontreranno nuovamente per decidere i prossimi passi da compiere in vista dell’annata 2026-2027. «Ci vedremo a inizio settimana», conclude Mura. «Se qualcuno vorrà farsi avanti per darci una mano lo dovrà fare entro la prossima settimana perché poi inizierà la programmazione in vista della prossima stagione».

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