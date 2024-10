La tharros rallenta crollo torres 

Quinta giornata in salsa agrodolce per le due squadre sarde impegnate nel girone A della Serie C femminile. La Tharros non va oltre il pari interno contro l’Angelo Boiardo, mentre per la Torres arriva la quinta sconfitta consecutiva.

Reti bianche

Finisce a reti inviolate al “Tino Carta” tra le biancorosse di Luca Suella e la squadra genovese al termine di una gara sostanzialmente equilibrata, con pochi sussulti. Anche se la Tharros ci ha provato fino all’ultimo, come dichiara la centrocampista 19enne biancorossa Marta Serra: «Nel primo tempo ci hanno messo un po’ in difficoltà con una pressione dal basso, poi nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento e sfiorato più volte la rete». Serra non si scoraggia. «Siamo ancora imbattute, al quinto risultato utile, e possiamo ritenerci soddisfatte anche se ci sono diversi aspetti da migliorare. Sono abbastanza contenta della mia stagione, posso dare ancora tanto e sono a disposizione del tecnico».

L’avvio di stagione prorompente con tre nette vittorie consecutive è stato rallentato dagli ultimi due pareggi, ma la Tharros continua a veleggiare nelle zone alte della classifica ed è a ridosso della leader Moncalieri. Il mezzo passo falso di ieri (associato al pareggio esterno in rimonta per 2-2 con le neopromosse piemontesi del Bulè Bellinzago) non ha intaccato le solide ambizioni della compagine oristanese, che da imbattuta ha sin qui raccolto 11 punti.

Nel prossimo turno la Tharros volerà in Lombardia per sfidare nell’anticipo di sabato della sesta giornata le brianzole del Lesmo, neopromosse e reduci dal sorprendente successo in casa della corazzata Real Meda. L’obiettivo è tornare al successo e riprendere la corsa al vertice della graduatoria.

Quinto ko

Arriva invece un’altra pesante sconfitta per la Torres. Le rossoblù hanno incassato un 4-0 nella trasferta bergamasca contro la diretta concorrente Polisportiva Monterosso. Dopo cinque giornate il bilancio non sorride alla squadra turritana, ancora a secco di punti e con un passivo di ventuno reti subite a fronte di nessun gol fatto. La squadra di Pier Paolo Casu cercherà di dare una sferzata al proprio campionato già domenica nella difficile sfida interna con le milanesi della Pro Sesto, che attualmente navigano a metà classifica dopo aver osservato il loro turno di riposo di ieri.

