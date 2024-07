«La Tharros non lascia ma va avanti» 

Oristano. Si lavora in casa Tharros in vista della prossima stagione di Promozione. Dopo l’amara retrocessione in Eccellenza (fatale lo spareggio contro il Carbonia dello scorso maggio), la società oristanese comincia a mettere le basi della squadra che affronterà il secondo torneo regionale. Il primo tassello è la conferma dell’allenatore, Antonio Lai. Lo affiancheranno Davide Spiga, lo scorso anno alla guida della Juniores, che avrà il ruolo di primo collaboratore tecnico e vice-allenatore, Fabio Pittau, preparatore atletico, e Adriano Bachis, preparatore dei portieri.

«Siamo alla ricerca dei giocatori che possono fare al caso nostro ma vogliamo stare entro certi parametri», esordisce il patron Tonio Mura. Intanto tra le prime conferme ci sono capitan Fabio Boi e Gabriel Perilli. Non saranno in biancorosso, invece, gli attaccanti Andrea Sanna, che dopo 4 stagioni passa al Terralba, e Simone Calaresu, che andrà al Tonara. «Inoltre ci sono alcune trattative per quello che riguarda il mercato argentino», prosegue Mura, «sono convinto che dalle difficoltà si esca più forti di prima. Noi non lasciamo, anzi andiamo avanti per la nostra strada». Importanti novità anche per il settore giovanile. «Abbiamo chiuso una collaborazione con l’Oristano Calcio e con l’Athletic Solarussa», chiude il presidente, «inoltre all’interno del settore giovanile avremo due figure come Bruno Frongia», ex difensore biancorosso e nuovo tecnico della Juniores, «e Gianluca Pinna, che a Solarussa hanno vinto il torneo Allievi regionali». (g. pa.)

