VaiOnline
Al Comunale.
05 gennaio 2026 alle 00:04

la tharros inciampa, il selargius vola 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tharros 0

Selargius 1

Tharros (4-3-3): Grotta, Sanna, Mascia, C. Piras, Pisu, Vacca (10' st F. Orrù), Mameli, Pitzalis, Palmas (10’ st Gianoli), Lonis, Calaresu. In panchina Ullasci, Tugulu, G. Piras, Orlando, Enna. Allenatori Frongia e Pinna.

Selargius (4-1-4-1): Fantini, Bandinu, Salis, M. Orrù, Paolucci, Lepore, Serrau, Usai, Ragucci (39’ st Pisano), Mele (21’ st Mura), Reginato (42’ st Pusceddu). In panchina Murru, Mulas, Ganzerli, Diomedi, Berti, Cellini. Allenatore Cocco.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Rete : 38’ pt Usai.

Note : ammoniti Lonis, Paolucci, Ragucci e Mura. Recupero 1’ pt – 4’ st.

Oristano. Colpo esterno del Selargius che si impone in casa della Tharros per 0-1. Il gol partita nel corso del primo tempo. È il 38’ quando su una punizione da posizione defilata di Usai la palla prende una traiettoria che sorprende Grotta e si infila in rete. Nella ripresa i padroni di casa vanno vicini al pareggio. Al 31’ Gianoli va via sulla sinistra, calcia in diagonale ma la palla si stampa sul palo. Al 48’ ultima occasione su rigore assegnato per atterramento in area di Pitzalis: dagli 11 metri calcia Lonis ma Fantini respinge. (g. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 