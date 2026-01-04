la tharros inciampa, il selargius vola 

Tharros 0
Selargius 1
Tharros (4-3-3): Grotta, Sanna, Mascia, C. Piras, Pisu, Vacca (10' st F. Orrù), Mameli, Pitzalis, Palmas (10’ st Gianoli), Lonis, Calaresu. In panchina Ullasci, Tugulu, G. Piras, Orlando, Enna. Allenatori Frongia e Pinna.
Selargius (4-1-4-1): Fantini, Bandinu, Salis, M. Orrù, Paolucci, Lepore, Serrau, Usai, Ragucci (39’ st Pisano), Mele (21’ st Mura), Reginato (42’ st Pusceddu). In panchina Murru, Mulas, Ganzerli, Diomedi, Berti, Cellini. Allenatore Cocco.
Arbitro : Putzolu di Cagliari.
Rete : 38’ pt Usai.
Note : ammoniti Lonis, Paolucci, Ragucci e Mura. Recupero 1’ pt – 4’ st.
Oristano. Colpo esterno del Selargius che si impone in casa della Tharros per 0-1. Il gol partita nel corso del primo tempo. È il 38’ quando su una punizione da posizione defilata di Usai la palla prende una traiettoria che sorprende Grotta e si infila in rete. Nella ripresa i padroni di casa vanno vicini al pareggio. Al 31’ Gianoli va via sulla sinistra, calcia in diagonale ma la palla si stampa sul palo. Al 48’ ultima occasione su rigore assegnato per atterramento in area di Pitzalis: dagli 11 metri calcia Lonis ma Fantini respinge. (g. pa.)
