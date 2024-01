La Tharros in 11’ travolge il Tempio 

Tharros 3

Tempio 0

Tharros (4-3-3) : Mereu, Perilli (1’ st Facelli), Sardo (13’ st Lonis), Manca, Panza, C. Sanna (23’ pt Atzori), Felipe Silva, Tetteh, Calaresu (43’ st Piras), Ferrari, A. Sanna I (13’ st Fresu). In panchina Serra, Murru, Foddis, Spiga. Allenatore Lai.

Tempio (4-3-3) : Pittalis, A. Sanna II (41’ st Sabino), Arca, Pinna, Gomez, Dias, Bulla (23’ st Donati), Gallo (41’ st Coradduzza), Virdis, Roccuzzo, Igene. In panchina Izzo, Zappareddu, Manchia, Nurra, Serra. Allenatore Cantara.

Arbitro : Trombello di Como.

Reti : 2’ pt e 6’ pt Andrea Sanna I, 11’ pt Tetteh.

Note : ammoniti Perilli, Sardo, Dias, Gallo, Virdis e Roccuzzo.

Oristano. Grazie a tre reti nei primissimi minuti di gioco la Tharros supera il Tempio 3-0, rilancia la sua classifica e ritrova i gol del bomber Andrea Sanna, autore di una doppietta. Gli ospiti rallentano la corsa verso la vetta (sono terzi).

Il campo è pesante causa pioggia, ma in avvio il tris di reti è servito. Al 2’ combinazione tra i Sanna biancorossi: Cristian lancia Andrea che aggira il portiere e segna. Al 6’ il raddoppio dello stesso 11 di casa, ben lanciato da Calaresu. Il 3-0 è di Tetteh che, all’11’, scavalca l’estremo difensore tempiese di testa. Dopo le reti subite il Tempio cerca di tornare in partita con Igene, Bulla, Virdis e Roccuzzo, ma nelle occasioni create la mira non è precisa e, quando lo è, Mereu fa comunque buona guardia.

