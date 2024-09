La Tharros ha iniziato benissimo Grandi acquisti, entusiasmo e tanti gol 

Comincia da protagonista la seconda stagione della Tharros nel campionato di Serie C. Dopo l’esordio dell’anno scorso, concluso con un ottimo settimo posto, la squadra oristanese punta a migliorarsi e a insidiare le più forti nella lotta ai piani alti della classifica.

Le ragazze allenate da Luca Suella sono partite col piede giusto per ritagliarsi un ruolo da autentiche outsider del girone A: successo per 3-0 (a segno Casula, Mattana e Marras) al debutto nel derby contro la neopromossa Torres e vittoria per 3-1 (tripletta di Mattana) domenica scorsa sempre in trasferta contro le toscane del Blues Pietrasanta, prove che proiettano le biancorosse in vetta alla classifica a punteggio pieno. «Dobbiamo volare basso», sottolinea però la capitana Giorgia Casula, «la squadra è buona, partivamo da un’ottima base e inoltre sono arrivate delle nuove compagne come Marrone e Cocco, tra le altre, che possono farci fare il salto di qualità. Siamo fiduciose, pur sapendo che ci sono squadre molto attrezzate come Moncalieri, Spezia e Azalee Solbiatese, che lotteranno per salire. Cerchiamo di migliorare il settimo posto della passata stagione e arrivare almeno tra le prime cinque, poi tutto quello che viene è di guadagnato».

Si punta in alto

Obiettivi chiari per Casula e per una Tharros sempre più ambiziosa che in settimana dovrebbe ufficializzare l’acquisto di un nuovo rinforzo in difesa. Intanto in vista di domenica le oristanesi preparano l’esordio in casa contro le ragazze del Sedriano, per continuare a stupire.

