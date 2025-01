La Tharros fugge ma il Castiadas riesce a rimontare 

Tharros 1

Tharros (4-2-3-1) : Manzato, F. Orrù, Enna (1’ st Sardo), Perilli, Ledda, N. Orrù, Gianoli, Cau (36’ st G. D. Piras), Pintus (26’ st Mereu), Lonis, Fel. Ferrari. In panchina Bachis, Cina, Simbula, C. Piras, Obinu, Castagna. Allenatore Spiga (Lai squalificato).

Castiadas (4-2-3-1) : Daga, Setzu, Grinbaum, Szafran, Pionca, Bonfigli, Angelucci, Ridolfi, El Khamlichi (45’ st Porru), Vacca, Pulcrano (34’ st Murgia). In panchina Kirby, Luciano, Fadda, Altobelli, Murru, Furci, Cadoni. Allenatore Fenza.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : pt 8’ Lonis, 46’ Khamlichi.

Note : ammoniti N. Orrù e Szafran. Spettatori 200.

Oristano. Termina in pareggio l’anticipo tra Tharros e Castiadas (1-1). Bella partita, tra due squadre che hanno giocato a viso aperto, divertendo il pubblico. Le reti nel primo tempo. Passa in vantaggio la Tharros, all’8’, con una bella conclusione a fil di palo dal limite di Lonis. Il pareggio nei minuti di recupero, al 46’, con El Khamlichi che protegge la palla in area di rigore e batte a rete. Nella ripresa tante le occasioni, ma il risultato non cambia fino al 90’.

