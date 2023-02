La Tharros festeggia, il Monastir vede le streghe 

Tharros (4-3-3) : Stevanato, Pinna, Grinbaum, Lonis (7’ st Murru), Lasi, Tetteh (16’ st C. Sanna), Fadda, Mattea (7’ st Boi), Calaresu, A. Atzori (16’ st Usai), A. Sanna (38’ st Piras). In panchina Lilliu, Lai, Sardo, Sergi. Allenatore Nulchis.

Tharros 3

Monastir Kosmoto 2

Monastir Kosmoto (4-4-2) : Galasso, Aramu, Selva (44’ st Chick), Rinino, Berghman, Curreli, Pilloni (36’ st Pulgrano), Poddesu (38’ st Lorenzoni), Floris, Melis, Cannizzaro. In panchina E. Atzori, Cossu, Onnis, Biondi, Deias, Secci. Allenatore Madau.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : 1’ pt (r) Melis, 20’ pt Selva, 15’ st Andrea Sanna, 32’ st Murru, 35’ st Calaresu.

Note : espulsi Cossu (in panchina Monastir Kosmoto) al 32’ st e Calaresu (doppia ammonizione) al 41’ st. Ammoniti Grinbaum, Fadda e Poddesu. Recupero 1’ pt–6’ st. Spettatori 250.

Oristano. Partita vietata ai deboli di cuore nella vittoria della Tharros sulla Monastir Kosmoto. I 3 punti conquistati dai biancorossi hanno un peso specifico importante, tra due squadre in corsa per la salvezza. La Tharros di Maurizio Nulchis è stata capace di superare gli avversari grazie a una ripresa giocata con testa e cuore. La Monastir Kosmoto dell’ex Tonio Madau ha giocato un ottimo primo tempo ma a inizio ripresa non ha sfruttato 3 occasioni per chiudere la gara.

Ospite avanti al 1’ con un rigore di Melis. Al 20’ il raddoppio di Selva a chiudere un calcio piazzato di Melis. Al 23’ la Tharros potrebbe accorciare su rigore ma Atzori spara alto. Nella ripresa Nulchis cambia qualcosa e inizia la ricerca della rimonta. Dopo tre occasioni ospiti con Pilloni, Cannizaro e Floris, al 15’ i padroni di casa accorciano le distanze con un colpo di testa di Andrea Sanna. Al 32’ pareggia Murru con una girata che diventa un pallonetto imprendibile per Galasso. Sorpasso al 35’ di Calaresu con un potente destro all’angolino.

