La Tharros esulta Ha conquistato la C 

La Tharros conquista la serie C. Alle oristanesi bastava un pareggio nello scontro diretto della terza giornata di ritorno di Eccellenza femminile col Caprera, ma la capolista (a punteggio pieno con 15 punti) ha voluto legittimare la promozione con un’altra prova di forza nello scontro diretto.

Tharros in festa

Scalas, Farris e Mattana, firmano la storica vittoria in trasferta (3-0), bissano il successo dell’andata (3-1) e conquistano il salto di categoria con due giornate d’anticipo, festeggiato nel dopo gara anche con la società neroverde, che ha organizzato l’immancabile “terzo tempo”. Le emozioni sono raccolte nelle parole e nel sorriso di Noemi Scalas, diciannovenne attaccante biancorossa che ha siglato il provvisorio 1-0 in avvio di gara, il sesto gol in stagione per la giovane calciatrice di Nurachi. «Sono contenta, è stato importantissimo vincere questo scontro diretto. La promozione è un obiettivo importante che volevamo raggiungere dall’inizio di stagione. Sono felice di tornare a giocare in serie C dopo l’esperienza con l’Atletico Oristano, spero di poter continuare a giocare ancora con la maglia della Tharros». Il big match del terzo turno di ritorno è stata l’unica sfida di giornata. Cagliari-Torres è stata infatti rinviata al 20 maggio. Nel prossimo turno, il penultimo, la capolista farà visita al Maracalagonis, mentre il Cagliari riceverà il Caprera. Ancora a riposo la Torres.

Torres sconfitta in B

Dopo la bella vittoria con il Brescia, la Torres cede in casa col Cesena 2-1. L’uno-due ospite Monni-Zanni (a segno in avvio di gara) spezza le gambe all’undici di Garavaglia che non riesce a recuperare la gara nonostante la rete nella ripresa della statunitense Adam. A tre giornate dal termine del campionato di serie B, le rossoblù conservano quattro punti di margine sul Tavagnacco (terzultimo) e domenica saranno impegnate in trasferta a Trani contro l’Apulia.