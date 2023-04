La Tharros è salva e resta in Eccellenza 

Con due giornate di anticipo la Tharros è salva nel campionato regionale di Eccellenza. Con la vittoria di domenica scorsa al Comunale contro il Taloro Gavoi (2-1), davanti ad una bella cornice di pubblico, arriva la matematica certezza sulla permanenza dei biancorossi in quella che viene definita la “serie A sarda”. Obiettivo raggiunto, nonostante il doppio cambio di allenatore e gli infortuni. Maurizio Nulchis, in panchina da dicembre, evidenzia i meriti del gruppo. «Il lavoro lo hanno fatto i ragazzi, sono stati bravi perché non era facile raddrizzare una stagione come questa per gli infortuni e la condizione atletica precaria. C’è stata disponibilità da parte di tutti e non si è mollato. Nei momenti difficili ho pensato a infondere ottimismo alla squadra perché i valori tecnici sono buoni». Momenti duri («penso alla partita contro il Quartu 2000, quando abbiamo subito 3 infortuni nel corso della gara») che hanno anche caricato il gruppo nella parte finale della stagione. «In due partite in particolare – continua il tecnico – ho capito che eravamo una squadra vera in cui tutti hanno remato nella stessa direzione; in casa contro la Villacidrese e a Calangianus, dove abbiamo vinto con grande sofferenza». Tra i protagonisti della stagione Fabio Boi, capitano biancorosso. «Prima ancora degli episodi sfortunati – commenta Boi – c’è da dire che abbiamo affrontato un campionato con squadre ben attrezzate. Se oggi penso a tutto ciò che è successo in questa stagione sono orgoglioso di tutti coloro che hanno permesso di raggiungere l’obiettivo. Sono fiero del lavoro fatto, grande merito va alla proprietà che ci ha sempre permesso di pensare positivo. Oggi ci godiamo questa meritata salvezza». ( g.pa. )

