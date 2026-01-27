La Tharros dei giovani riprende quota 

Oristano. Tra le compagini che cercano di risalire la china c’è la Tharros. Nella tarda primavera del 2024 era arrivata la retrocessione dall’Eccellenza (ai playout contro il Carbonia) e, dopo una stagione di riassestamento, la società biancorossa ha deciso di puntare su una rosa composta da giovani locali. Un’ossatura composta in larga parte dal gruppo che la scorsa stagione ha raggiunto le finali nazionali Under 18.

Scelta che inizia a dare i frutti sperati, con l’attuale quinto posto nel girone A di Promozione. «Un’idea che vogliamo continuare a portare avanti», dice il patron Tonio Mura, «anche domenica, contro la Baunese, abbiamo schierato in campo 5 giovani del 2007. Inoltre abbiamo allestito una squadra Juniores che al momento ha vinto tutte le partite. Molti dei giovani che compongono quel gruppo, del 2008, cominciano già ad affacciarsi in prima squadra». Un obiettivo portato avanti dalla coppia di tecnici composta da Bruno Frongia e Gianluca Pinna che ha dimostrato di sapere il fatto suo nella crescita dei ragazzi. «Sono molto bravi», conferma Mura, «perché alla base rimane il discorso dei giovani. Siamo molto contenti di quello che stiamo raccogliendo, sapendo bene che i ragazzi possono avere alti e bassi. Non lasciamo niente al caso e ce la giochiamo con tutti senza problemi». (g. pa.)

