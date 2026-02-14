La Tharros colpisce, l’Atletico Cagliari replica 

Tharros 1

Atletico Cagliari 1

Tharros (4-3-3) : Grotta, Dessì, Enna, G. Sanna, C. Piras, S. Vacca, F. Orrù, N. Orrù (39’ st Mameli), Calaresu, Pitzalis (17’ st Lonis), Gianoli. In panchina Serrenti, Spiga, Orlando, Cabitza, G. Piras, Pisu, Heck. Allenatori Frongia e Pinna.

Atletico Cagliari (4-3-1-2) : Polidetti, Morello (22’ st Montisci), E. Secci, Aretino, Marongiu, Porcu, Ricciardi, Caddeo (37’ st Saba), N. Vacca (45’ st A. Secci), A. Sanna, Cuccu. In panchina Pani, Balloi, Aime, Berlucchi, Arcibeni, Virdis. Allenatore Saba.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : pt 13’ F. Orrù, 43’ Morello.

Note : ammoniti Dessì, E. Secci e N. Vacca.

Oristano. Termina in parità, sotto una pioggia battente, tra Tharros e Atletico Cagliari. In avvio meglio i padroni di casa, che passano al 13’: azione insistita sulla sinistra prima di Pitzalis poi di Nicola Orrù e cross teso verso il centro dove Filippo Orrù è ben appostato e mette in rete. La partita si anima (doppia occasione di Cuccu, con Grotta attento, e botta da buona posizione di Gianoli, alta) e al 43’ arriva il pareggio: iniziativa di Cuccu sulla destra, traversone sul secondo palo per l’inserimento di Morello che di prima infila il portiere di casa. Nella ripresa occasioni per la Tharros (con Gianoli e Calaresu) e l’Atletico (con Caddeo e Marongiu) ma il risultato non cambia.

