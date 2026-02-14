VaiOnline
Al Comunale.
15 febbraio 2026 alle 00:26

La Tharros colpisce, l’Atletico Cagliari replica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tharros 1

Atletico Cagliari 1

Tharros (4-3-3) : Grotta, Dessì, Enna, G. Sanna, C. Piras, S. Vacca, F. Orrù, N. Orrù (39’ st Mameli), Calaresu, Pitzalis (17’ st Lonis), Gianoli. In panchina Serrenti, Spiga, Orlando, Cabitza, G. Piras, Pisu, Heck. Allenatori Frongia e Pinna.

Atletico Cagliari (4-3-1-2) : Polidetti, Morello (22’ st Montisci), E. Secci, Aretino, Marongiu, Porcu, Ricciardi, Caddeo (37’ st Saba), N. Vacca (45’ st A. Secci), A. Sanna, Cuccu. In panchina Pani, Balloi, Aime, Berlucchi, Arcibeni, Virdis. Allenatore Saba.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : pt 13’ F. Orrù, 43’ Morello.

Note : ammoniti Dessì, E. Secci e N. Vacca.

Oristano. Termina in parità, sotto una pioggia battente, tra Tharros e Atletico Cagliari. In avvio meglio i padroni di casa, che passano al 13’: azione insistita sulla sinistra prima di Pitzalis poi di Nicola Orrù e cross teso verso il centro dove Filippo Orrù è ben appostato e mette in rete. La partita si anima (doppia occasione di Cuccu, con Grotta attento, e botta da buona posizione di Gianoli, alta) e al 43’ arriva il pareggio: iniziativa di Cuccu sulla destra, traversone sul secondo palo per l’inserimento di Morello che di prima infila il portiere di casa. Nella ripresa occasioni per la Tharros (con Gianoli e Calaresu) e l’Atletico (con Caddeo e Marongiu) ma il risultato non cambia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 