La Tharros ci prova, il Carbonia si salva 

Tharros 1

Carbonia 0

Tharros (4-3-1-2) : Mereu, Enna (32’ st Lonis), Facelli (40’ st Silva), Boi (1’ st Spiga), Panza, Foddis (16’ st Atzori), Perilli (32’ st Ferrari), Tetteh, Calaresu, La Valle, Sanna. In panchina Cabasino, Vacca, Piras, Manca. Allenatore Lai.

Carbonia (4-3-1-2) : Bigotti, Mancini, Broglia, Chidichimo, De Vivo, Wojck, Cordoba (27’ st Giganti), Prieto, Basciu, Porcheddu, Dore (16’ st Omoregie). In panchina Caroli, Carboni, Lodde, Adamo, Lambroni, Abbruzzi, Cocco. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Pandini di Bolzano.

Rete : 40’ pt Sanna.

Note : nella Tharros espulsi Calaresu al 17’ st, Tetteh al 23’ st e Lai (allenatore) al 43’ st; ammoniti Lonis, Panza, Foddis e La Valle; spettatori 400.

Terralba. Alla Tharros non basta la vittoria per 1-0 a Terralba nella gara di ritorno dei playout salvezza. Lo 0-3 della gara di andata è fatale ai biancorossi, che retrocedono in Promozione. Festeggia con i propri tifosi il Carbonia, nuovamente al via nel prossimo campionato di Eccellenza. I padroni di casa terminano la gara con 9 uomini per le espulsioni di Calaresu e Tetteh e recriminano per una direzione arbitrale ritenuta non all’altezza. Al triplice fischio tensione tra i giocatori, con i carabinieri intervenuti per riportare la calma.

La cronaca

La Tharros parte in avanti. All’8’ la punizione di La Valle viene respinta a pochi passi dalla porta da un difensore mentre al 13’, su traversone dalla destra di Calaresu, Sanna si allunga ma non inquadra lo specchio. Al 20’ nuovo pericolo per la porta mineraria sempre dal tandem Calaresu-Sanna, ma il numero 11 biancorosso non riesce a ribattere in rete su leggera deviazione di Bigotti. Al 24’ il Carbonia con De Vivo calcia a lato da buona posizione. Al 28’ Basciu conclude fuori in diagonale. Al 39’ Cordoba incrocia di sinistro ma Mereu è attento. Dopo 1’ si sblocca il risultato: cross da destra di Perilli e Sanna con una sforbiciata acrobatica mette la palla sotto l’incrocio. Basciu ci prova due volte al 45’ ma il portiere di casa è reattivo. In avvio di ripresa Calaresu (al 3’) e Basciu (al 4’) non trovano lo specchio. Al 6’ Sanna ci prova, la difesa libera. Al 17’ Tharros in 10 per l’espulsione di Calaresu. Al 23’ rosso diretto anche per Tetteh (fallo di reazione). Ma la Tharros non demorde. Il neoentrato Atzori al 36’ coglie il palo da 30 metri e al 39’ impegna il portiere ospite dal limite. Sono le ultime emozioni.

Le reazioni

«Non è stata la nostra miglior partita», commenta Mingioni, tecnico del Carbonia, «ma è una gioia immensa. Ora festeggiamo». Per Andrea Porcheddu, originario di Oristano e capitano del Carbonia, sono «emozioni contrastanti, è stata una stagione difficilissima ma ora è tutto bellissimo». Delusione e rabbia in casa Tharros: «È un furto», commenta Lai, tecnico dei biancorossi, «ci hanno tolto la possibilità di giocare la partita con le due espulsioni. Complimenti ai miei ragazzi per come hanno affrontato la gara».

