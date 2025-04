La tharros chiude male Guspini: vittoria amara 

Tharros 2

Guspini 3

Tharros (4-2-3-1) : Manzato (45’ st Bachis), F. Orrù, Enna (26’ st Castagna), Perilli, N. Orrù (33’ st Ferrari), Sardo, Cecconato, Piras (18’ st Cau), Pintus, Lonis, Gianoli (27’ st Palmas). In panchina Spiga, Obinu, Ledda, Simbula. Allenatore Spiga.

Guspini (4-4-2) : Saba, Pugliese, G. Medda, Ruggeri, Fadda, Figos, Pusceddu (20’ st Pinna), Piro, Agostinelli, Cardia, Mboup (47’ st Fortuna). In panchina M. Medda, Zucca, Montesuelli. Allenatore Dessì.

Arbitro : Cadoni di Cagliari.

Reti : pt 17’ Mboup, 19’ (r) Fadda, 22’ (r) Cecconato, 34’ Lonis; st 27’ Agostinelli.

Note : ammoniti Perilli, Sardo, Cecconato e Cardia.

Oristano. Vittoria esterna per il Guspini, che chiude quinto e non entra nei playoff, in casa della Tharros (2-3), nell’ultimo impegno stagionale.

La cronaca

Il primo quarto d’ora è di marca locale; alla conclusione vanno Lonis, al 3’, Cecconato, al 14’, e Nicola Orrù, al 16’, ma Saba è attento in tutte le occasioni. Al 17’ sbloccano il risultato gli ospiti, con Mboup che, lanciato in profondità da Agostinelli, aggira Manzato e deposita la palla in rete. Passano 2’ e arriva il raddoppio di Fadda, su rigore assegnato dopo un contatto tra Mboup e Sardo. Al 22’ accorcia le distanze Cecconato, sempre dagli 11 metri, concesso per un fallo di mano in area di Figos. Momentaneo pareggio di Lonis, al 34’, che calcia un preciso destro che non dà scampo all’estremo difensore ospite.

Il gol decisivo

Nella ripresa Agostinelli regala i 3 punti ai suoi, al 27’, dopo un rimpallo vincente sulla linea di fondo. Nel finale la Tharros cerca il pareggio, ma nonostante le conclusioni di Lonis e Piras il risultato non cambia fino al triplice fischio finale.

