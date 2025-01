la tharros capitola davanti alla torres 

La prima giornata di ritorno del girone A di Serie C ha messo di fronte Tharros e Torres: le rossoblù sbancano il campo delle oristanesi e si aggiudicano il derby. Nel torneo di Eccellenza sono due le squadre al comando dopo la settima giornata: Caprera e Real Sun Service, entrambe vittoriose.

Il match

La Torres torna al successo dopo tre mesi. Era il 26 ottobre quando le sassaresi, guidate allora da Pier Paolo Casu, si imposero 4-3 sul Blues Pietrasanta. A distanza di otto giornate la squadra oggi di Gino Sannia coglie il secondo successo stagionale. La rete di Giulia Pinna (la seconda consecutiva) vale il colpaccio nel derby e consente alle rossoblù di (ri)conquistare il terzultimo posto e rimescolare le carte in chiave spareggi. Il passo falso interno colloca invece le oristanesi a un passo dai playout. Per uscire dalla crisi la squadra biancorossa sarà chiamata a riscattarsi nella prossima sfida (ancora in casa) con il fanalino di coda Blues Piterasanta, mentre la Torres, che ha ufficializzato gli acquisti di Lorina Itoya (difensore) e Chiara Pasciullo (centrocampista), riceverà l’Independiente Ivrea.

Due in vetta

Con diciotto punti Caprera e Real Sun Service mantengono il primato. Ma la vetta è provvisoria poiché l’Atletico Uri, fermo da prima della sosta a quota quindici, deve recuperare due partite, tra cui quella con la Pgs Audax Frutti d’Oro rinviata da sabato scorso al 12 febbraio.

Il Caprera non risparmia il Tortolì, battuto 9-2: Bibi (tripletta), Dos Santos (doppietta), Gasmi, Avellino, Troiano e un’autorete piegano gli ogliastrini (a segno con Gessa e Tangianu). Con un gol di Shaheen e di Zucca la Real Sun Service regola a domicilio 2-0 la Gioventù Assemini, che resta al quarto posto a quota dieci punti. Il decimo gol della bomber palestinese e il terzo in campionato dell’esterna sassarese valgono la sesta vittoria per le gialloblù di Antonio Pinna.

Per le asseminesi invece si tratta del terzo ko, che riduce a un punto il vantaggio sul Castello Cagliari: la squadra di Arianna Scalas ha superato infatti al Comunale di Su Planu il Maracalagonis con un sorprendente 3-2. Le cagliaritane sono passate in vantaggio con Pisu nel primo tempo e hanno raddoppiato (sempre con Pisu) nella ripresa. La sfida sembrava chiusa con il terzo gol di Boussaid, ma Tului (doppietta) ha accorciato le misure. Colpo esterno infine per il Selargius in rete con Cocco e Di Giovanni, che siglano il 2-1 sulla Cos Sarrabus Ogliastra (gol di Mura).

