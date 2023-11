La Tharros cade con il San Teodoro  

San Teodoro 1

Tharros 0

San Teodoro (4-4-2) : Melis, Malesa, Varrucciu, Di Nardo, Saggia, Muzzu, Casula (30’ st Animobono), Pala, Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina Deiana, Bassu, Frisciata, Spanu, Caocci, Delogu, Marongiu, Saiu. Allenatore Sanna.

Tharros (4-4-2) : Mereu, Fresu (40’ st Foddis), Facelli (44’ pt Enna), Panza, Mereu, Tetteh, Carboni, Perilli, La Valle (33’ st Piras), Alberto Atzori, Sanna. In panchina Serra, Vacca, Spiga, Sergi, Alessio Atzori, Murru. Allenatore Lai.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Rete : nel primo tempo 15’ Malesa.

Note : espulso Carboni per doppia ammonizione.

SAN TEODORO. Con un gol nel primo quarto d’ora, il San Teodoro conquista la terza vittoria in campionato. Fattore campo fondamentale: tutti i successi sono arrivati in casa. La Tharros, in emergenza per le tante assenze, ha giocato per oltre un tempo in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata da Carboni al 44’ della prima frazione per somma di ammonizioni.

In avvio sono gli ospiti a sfiorare con Sanna il gol del vantaggio negato da Melis. Al 15’ il San Teodoro passa a condurre: calcio di punizione di Molino a cercare Malesa che è bravo ad anticipare tutti con un colpo di testa. Nella ripresa si mette in mostra ancora Melis, che compie una grande parata su La Valle. I padroni di casa vanno vicini al raddoppio prima con Mulas, che centra in pieno la traversa, e nel finale con Ruzzittu, ma Mereu nega la gioia del gol all’attaccante rientrato in gruppo dopo la lunga espulsione rimediata contro il Calangianus.

