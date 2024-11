La Tharros “argentina” domina in silenzio 

Vince, diverte e lavora a testa bassa la Tharros capolista del girone A di Promozione. In condominio con il Lanusei (entrambe a 21 punti), l’undici allenato da Antonio Lai ha reagito nel migliore dei modi alla dolorosa retrocessione dalla Eccellenza del maggio scorso nello spareggio col Carbonia.

La classifica

Bocche cucite ma a parlare da qualche settimana è il campo. Un primo posto quasi a sorpresa, dopo la piccola rivoluzione estiva (capitan Perilli, Federico Ferrari, Felipe Silva sono gli unici reduci) e il “rodaggio” della Coppa Italia, archiviata con due sconfitte nel primo turno. Adesso la tendenza è cambiata: 6 vittorie, 3 pareggi, nessuna sconfitta e miglior attacco del girone con 18 reti segnate (assieme ai “cugini” dell’Arborea, prossimi avversari nel derby di sabato a Santa Giusta).

Vai col tango

Ultimamente a Oristano va di moda il tango. Forse per le prodezze messe in campo dai giocatori arrivati dall’Argentina. A partire da quelle di Federico Ferrari, capocannoniere con 6 reti all’attivo, e Agustin Cecconato, 4 marcature in 3 gare per lui. A seguire anche Felipe Ferrari (2 reti per il fratello minore di Federico) e Narese, con un centro. Tutti ben protetti dalla solidità del quinto argentino, il difensore Berghmans, e da Felipe Silva, brasiliano, vera diga di centrocampo.

Complice il fatto di non poter ancora giocare al Comunale (sono in corso i lavori per il nuovo manto in sintetico), sono arrivati i tre punti su campi ostici per tradizione come Tortolì, nel derby contro il Terralba e in casa contro la Villacidrese. Un salto di qualità dimostrato anche dai numerosi giovani lanciati dal tecnico di Arcidano: i portieri D’Abrosca e Manzato, i difensori Spiga e Sardo, a centrocampo i gemelli Orrù (Filippo e Nicola), Piras e Gianoli, fino all’attacco, con Pintus e Mereu, tutti protagonisti attivi dell’avvio di stagione. E altri ancora sono pronti a sbarcare in prima squadra dalla florida Under 18 allenata da Bruno Frongia.

