La Tharros affonda il Tortolì 

Tharros 2

Tortolì 1

Tharros (4-2-3-1) : Manzato, Spiga (18’ st Sardo), Enna, F. Orrù, Berghmans, N. Orrù, Cecconato (17’ pt Pintus), Gianoli (32’ st Ledda), G. Piras (21’ st Cau), Lonis (42’ st Cina), Fel. Ferrari. In panchina Zanata, Simbula, Castagna, C. Piras. Allenatore Lai.

Tortolì (3-5-2) : Doumbouya, S. Orrù, Pereira, Pili (1’ st Acosta), De Zan (9’ st Marcich), Ferrareis (40’ st Pascual), E. Loi (1’ st Rarinca), Serra (1’ st Cocco), Timpanaro, Oses, Forense. In panchina Tangianu, Mascia, S. Loi, Contu. Allenatore Mereu.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

Reti : pt 29’ Lonis, 32’ Gianoli, 45’ Timpanaro.

Note : ammoniti Spiga, Enna, Lonis e Ferrareis.

Oristano. La vice-capolista Tortolì si ferma sul campo della Tharros. I padroni di casa vincono 2-1 una gara combattuta.

Si comincia

I primi squilli sono degli oristanesi. All’8’ Ferrari su punizione e al 9’ Gianoli con un tiro potente non inquadrano la porta difesa da Doumbouya. Al 26’ la formazione di casa recupera palla davanti alla propria area e trova Pintus in profondità che serve Gianoli, ma la giovane punta biancorossa dopo aver saltato il portiere non inquadra lo specchio. Al 29’ la Tharros sblocca il risultato: corner di Piras da destra, Lonis si inserisce sul primo palo e di tacco anticipa difensore e portiere sotto l’incrocio. Al 32’ il raddoppio: il rinvio con i piedi di Doumbouya termina sulla schiena di Gianoli che involontariamente serve Pintus, quest’ultimo di testa ritrova Gianoli che a porta vuota raddoppia. Il Tortolì porta il baricentro in avanti e poco prima dell’intervallo accorcia: al 45’ Simone Orrù di destro coglie la traversa, sulla ribattuta Timpanaro infila in rete.

La ripresa

In avvio di ripresa Tore Mereu, mister ospite, cambia la disposizione in campo dei suoi e i primi effetti si vedono al 2’ e al 7’, quando Ferrareis e Oses concludono di poco a lato. All’11’ ci prova Marcich di testa, Manzato mette in corner. Al 28’ doppia conclusione di Oses, Manzato è attento. Al 38’ conclusione di Pereira ma il portiere di casa blocca. Al 47’ Oses a tu per tu con Manzato non trova la via della rete, al 49’ Pintus si fa ipnotizzare da Doumbouya.

RIPRODUZIONE RISERVATA