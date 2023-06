La Tharros a Catania per la Coppa  

La semifinale di Coppa Italia è salva: Tharros femminile e Catania si sfideranno sul campo comunale di Nesima mercoledì alle 15.30. La gara si sarebbe dovuta disputare oggi, ma l’undici oristanese era stato costretto a comunicare alla Figc l’impossibilità di raggiungere la Sicilia per l’assenza di collegamenti sia aerei che navali.«La decisione è stata presa grazie all'interessamento del presidente della Figc Sardegna- fa sapere il patron biancorosso Tonio Mura - Gianni Cadoni si è dedicato personalmente alla ricerca di una soluzione logistica che permettesse lo svolgimento della partita, tenendo conto delle esigenze delle squadre coinvolte e dei regolamenti della competizione».

Il rischio di dover rinunciare alla trasferta e ad un diritto sportivo conquistato sul campo per problemi logistici aveva destato grande preoccupazione tra i sostenitori della formazione che ha recentemente vinto il campionato di Eccellenza e guadagnato la promozione in serie C. «Vorremmo ringraziare l'assessore regionale allo Sport, Andrea Biancareddu, e quello comunale, Antonio Franceschi, per il prezioso contributo e l’interessamento nell’affrontare la situazione - fanno sapere dalla dirigenza della Tharros - Ora non resta che attendere il fischio d’inizio e tentare l’impresa». ( m.g. )

