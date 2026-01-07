VaiOnline
Serie D.
08 gennaio 2026 alle 00:24

La testa della Cos è già al Lodigiani 

Tertenia. La Cos non riesce a sfatare il tabù del campo del Latte Dolce. Martedì scorso è stata sconfitta dalla squadra sassarese allungando una tradizione negativa: in campionato, in Serie D, i gialloblù non sono riusciti a imporsi contro i biancocelesti.

Nelle precedenti sfide disputate a Sassari negli ultimi sette anni - fatta eccezione per la stagione in cui il Latte Dolce militava in Eccellenza - prima con la denominazione Muravera e poi come Cos la squadra di Loi non ha mai vinto.

La gara di martedì si è conclusa con una sconfitta di misura che è costata anche il sorpasso in classifica da parte dei rivali. Nonostante ciò, Piredda e compagni occupano ancora una posizione di classifica tranquilla: sei punti sopra la zona playout e a sole due lunghezze da quella playoff. La gara tra l’altro è stata ben giocata ed equilibrata. A fare la differenza è stato il mancato cinismo sotto porta, in particolare nelle due occasioni nette fallite in avvio di ripresa.

Nel prossimo turno, a Tertenia, la Cos affronterà l’Atletico Lodigiani, formazione in ottima salute reduce da sei risultati utili consecutivi e che ha inaugurato il nuovo anno con una vittoria contro il Valmontone, terza forza del campionato.

