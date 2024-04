La tesi nella sentenza: «L’omicida di Saman può essere la madre» 

Reggio Emilia. L’uccisione di Saman Abbas non fu un’azione pianificata nel tempo né una punizione per essersi opposta a un matrimonio combinato: avvenne nel casolare di Novellara in poche ore, con la scoperta che lei voleva andarsene di casa col fidanzato, una serie di telefonate tra il padre e lo zio e infine lo strangolamento. Non si esclude che sia stata la madre a compiere materialmente il delitto, nel minuto in cui sparisce dal fuoco delle telecamere. Ma Nazia Shaheen (latitante in Pakistan), il marito Shabbar Abbas e suo fratello Danish Hasnain (in carcere) sono tutti «pienamente parimenti coinvolti» nell’assassinio e «compartecipi della sua realizzazione». Ne sono convinti i giudici, che hanno depositato oltre 600 pagine di una sentenza su un lungo e complesso processo, concluso prima di Natale con l’ergastolo per padre e madre, 16 anni per lo zio (che ha indicato il luogo dove aveva nascosto il cadavere, elemento di prova fondamentale) e l’assoluzione dei cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq.

La Corte di assise di Reggio Emilia non risparmia critiche alla ricostruzione accusatoria, ai media che avrebbero enfatizzato e distorto la vicenda, e demolisce personaggi significativi per gli inquirenti come il fratello della ragazza o il suo fidanzato. La vita di Saman, scrive la Corte (presidente Cristina Beretti, estensore Michela Caputo) «non è stata solo spezzata ingiustamente e troppo presto, ma vissuta attorniata da affetti falsi e manipolatori, in una solitudine che lascia attoniti». Al fratello, minorenne all’epoca dei fatti, sono dedicati lunghi passaggi. Da testimone cruciale, accusatore dei propri familiari, diventa un bugiardo, inaffidabile, con sospetti ribaditi di un suo coinvolgimento diretto. «Nessun riscontro, neppure parziale» è stato trovato alle sue dichiarazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA