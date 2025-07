La terza stagione di Angheleddu col monastir «Ringrazio il club, dovremo lavorare a fondo» 

Monastir. «Sono contento per quest’opportunità e ringrazio ancora la società per la fiducia». Così Marcello Angheleddu commenta la sua conferma sulla panchina del Monastir anche per la stagione 2025/26, quella che vedrà per la prima volta la società campidanese ai blocchi di partenza della Serie D.

Il tecnico che, arrivato nel 2023, ha condotto il club alla storica vittoria dei playoff nazionali di Eccellenza contro la Vianese e, l’anno prima, a dominare la Promozione (con la conquista di campionato e Coppa Italia di categoria), siederà per il terzo anno di fila sulla panchina biancoblù. «Negli ultimi anni abbiamo sempre lottato per stare nelle posizioni di vertice della classifica e provare a vincere. La Serie D sarà invece differente, dobbiamo tutelare il traguardo raggiunto e trovare una nuova identità. Bisognerà lavorare a fondo per poter stare a questi livelli», prosegue l’allenatore.

La società ha confermato anche lo staff formato da Fabio Vignati (allenatore in seconda), Simone Farci (preparatore atletico), Francesco Atzei (preparatore dei portieri) e Alberto Serra (fisioterapista). Non rimarrà invece il team manager Alessio Cinus e saranno inserite altre due figure nella squadra di lavoro. Il primo agosto inizierà la preparazione in vista della nuova annata, con la rosa che sarà formata da un mix di protagonisti della scorsa stagione e da qualche nuovo innesto per la categoria.

«In questo periodo stiamo lavorando sulle riconferme e i nuovi acquisti. Integreremo in rosa anche alcuni giovani classe 2008», conclude Angheleddu. Oltre al centrocampista Corda, trasferitosi alla Ferrini, non rimarranno il difensore Arzu, il centrocampista Feola e gli attaccanti Sanna, Santoro e Sarritzu. La società è inoltre impegnata a formalizzare l’iscrizione al campionato interregionale, con la scadenza fissata alle 17 di giovedì.

Il torneo prenderà il via domenica 7 settembre, ma i biancoblù scenderanno in campo il 24 agosto per un turno di Coppa Italia. Non è ancora certo se per il turno preliminare o direttamente per il primo turno.

