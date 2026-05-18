La terza A dell’istituto Globale ai Giochi della gioventù 

Da Carloforte alla finale nazionale dei Giochi della Gioventù: la pallacanestro continua a regalare soddisfazioni sportive nell’isola di San Pietro. La terza A della scuola media dell’istituto globale di Carloforte ha vinto la finale regionale di basket, guadagnando il diritto di partecipare alla fase nazionale, in programma a Roma dal 26 al 29 maggio. La squadra mista, arrivata seconda nella fase provinciale, ha poi conquistato il primato regionale, battendo Sassari e Alghero. «Nonostante non si partecipi più per istituti ma per classi– spiega il professore responsabile del progetto Andrea Granara – siamo riusciti a mettere su una squadra: è una grande soddisfazione aver centrato questo risultato a livello regionale». I protagonisti della vittoria regionale, guidati dal professor Granara, sono Anna Biggio, Andrea Bracci, Francesco Cavassa, Perla Damele, Riccardo Damele, Amir Sebastiano Pellerano, Syria Rombi e Lavinia Rossino. Prossima tappa fase nazionale dei Giochi della Gioventù, tra qualche giorno si parte per Roma. «Questo risultato è il coronamento di un percorso – dice Andrea Granara - negli ultimi anni l’istituto ha puntato sui progetti sportivi, grazie all’attenzione della nostra dirigente Sally Vallebona, anche con sport poco praticati nel territorio, come tennis e tiro con l’arco».

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