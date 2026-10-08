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09 ottobre 2026 alle 00:50

La Terranova ha 75 anni e li festeggia con la pedalata 

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Settantacinque anni di storia, di sport e di impegno nel territorio . La Società Ciclistica Terranova celebra un traguardo importante e lo fa nel segno dei valori che da sempre accompagnano la sua attività: inclusione, partecipazione, solidarietà e promozione della bicicletta come strumento di socialità e mobilità sostenibile. Lo fa in occasione della presentazione della 42° Pedalata Ecologica- Teresa Meloni, in programma domenica prossima, un evento che non è mai stato solo una manifestazione sportiva. Proprio in occasione del 75° anniversario, la società ha scelto di coinvolgere gli studenti del Liceo Artistico “De Andrè” nella realizzazione di un tema e di uno slogan rappresentativi della ricorrenza. Un percorso che ha portato alla nascita di un nuovo logo: al centro mani che si incrociano all'interno di una ruota, immagine che vuole rappresentare condivisione e inclusione.

Per l’ideatore della manifestazione, Salvatore Deaugustini, la Pedalata Ecologica – Teresa Meloni rappresenta anche un ricordo personale e familiare. «In 42 anni, questo è il logo più bello e interessante mai creato. Il ricordo di mia mamma, appassionata di ciclismo, – afferma - rivive in questa manifestazione. Non volevo una gara dove ci fosse competizione ma alla quale tutti potessero partecipare. E grazie al sostegno di tutti ciò si è avverato». Ed è la rete di collaborazioni a rendere la Pedalata Ecologica qualcosa di più di un appuntamento sportivo ma uno spazio nel quale realtà diverse del territorio possono incontrarsi e condividere obiettivi comuni. (v.m.)

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