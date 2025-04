La terra è più forte della terapia 

Il lavoro nei campi meglio di terapie e farmaci. «Raccogliere le olive mi ha fatto diventare le mani vellutate e sto molto meglio». Sorride, gli occhi sprizzano felicità. «Chissà, questa attività potrebbe diventare un lavoro vero». Sara (nome di fantasia) è una delle partecipanti al progetto “Gicoias-Giovani -coltivatori in agricoltura sociale” che da ottobre a gennaio ha aperto le porte di alcune fattorie della Marmilla e regalato speranze a dieci utenti del Centro di salute mentale di Ales-Terralba. I ragazzi hanno lavorato nei campi, partecipato alla produzione di formaggio, miele, olio. «È stato un percorso formativo e socializzante utilissimo» spiega Luigi Manias, dell’azienda Mieli Manias di Ales, promotore del progetto finanziato dal Gal Marmilla e realizzato con altre tre fattorie, i Comuni di Baradili, Pau, Sini, Turri, la Biblioteca gramsciana e Terra Noba onlus.

L’idea

In Marmilla c’è una sensibilità diffusa verso iniziative simili e «questa volta è stato coinvolto il Centro di salute mentale per favorire l’inclusione di persone vulnerabili ma al tempo stesso desiderose di partecipare alla quotidianità lavorativa» aggiunge Manias, storico apicoltore. L’obiettivo è stato raggiunto in pieno a giudicare dalla soddisfazione dei ragazzi e dalla loro voglia di proseguire. «Tutti si sono sentiti autonomi e responsabilizzati – spiega – hanno seguito attivamente le fasi di produzione, ognuno aveva la propria mansione. Ma è stato importante anche per noi: toccare con mano la sofferenza e cercare di superarla insieme è stata la vera sfida».

In azienda

Per quattro mesi sveglia presto per i dieci lavoratori che alle 8, ogni santo giorno, si presentavano in azienda pieni di voglia di fare. «Con noi hanno collaborato un uomo di 45 anni e uno di 59 – racconta Biagio Atzori della fattoria Sa Scrussura di Sini – arrivavano sempre puntualissimi e motivati per zappettare, raccogliere erbe e lavorare nei campi». Un’attività che ha riempito le loro giornate e li ha fatti sentire utili. «Le due donne e il ragazzo che hanno lavorato qui sono stati straordinari- fa sapere Michele Cuscusa delle fattorie di Gonnostramatza – hanno servito ai tavoli dell’agriturismo, si confrontavano con gli altri ospiti e si sono dedicati a tante attività come la raccolta delle olive». Un’occupazione ad ampio raggio che «per i ragazzi ha rappresentato anche un momento di distrazione, un’evasione dalla routine. Si sono aperti a un mondo diverso e non vedono l’ora di tornare» aggiunge. Alla fattoria Su Massaiu di Turri c’è chi ha strappato persino un contratto a tempo determinato. «Uno di loro era molto abile nella potatura e abbiamo deciso di farlo continuare – spiega Fernando Atzei – ma sono stati entrambi preziosi, hanno lavorato con impegno nella raccolta della zafferano e nella manutenzione degli olivi».

Il futuro

La scommessa è dare continuità ai progetti e al futuro dei ragazzi. «Ci sono alcuni partner privati che credono nell’iniziativa – sottolinea Manias – Abi d’Oru intende dare un contributo a fondo perduto perché il progetto prosegua». E sarebbe un vero regalo per i ragazzi del Csm. «Con questa attività si sono riappropriati del loro essere cittadini – precisa Cristina Marroccu, medico del Centro – si sono visti riconoscere diritti ma anche doveri. È stata un’occasione di crescita che ci auguriamo possa avere un seguito». Loro aspettano, pronti alla sfida.

RIPRODUZIONE RISERVATA