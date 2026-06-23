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La lectio magistralis.
24 giugno 2026 alle 00:56

La terra di Canaan e le sue piante invocano la pace 

Domani alle 18 a Cagliari il botanico Mauro Ballero 

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È inusuale, ma non per questo irrilevante. Anzi, c’è qualcosa di necessario, in questo momento storico, nel fermarsi a parlare di piante. Non di vegetali qualunque, bensì di quelli della Terra di Canaan, ovvero lo spazio tra Israele, Giordania, Libano e Palestina. Luoghi attraversati da un conflitto endemico, per cui la lectio di domani alle 18, a Cagliari, nell’Ex Regio Museo - appuntamento settimanale dei “Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio” organizzato dai Musei Nazionali - vuole essere «una sorta di evocazione paleoecologica: un desiderio e un’urgenza di pace».

Intitolata “Le piante della terra di Canaan”, la lezione, tra le ultime, prima della pausa estiva, della rassegna curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, è tenuta da Mauro Ballero, professore emerito di Botanica farmaceutica dell’Università di Cagliari, già direttore dell’Orto Botanico.

Sia pure lontana, le piante di quella terra, secondo lo studioso, non sono a noi estranee. Al contrario, elencarle è come ritrovarsi a casa. A cominciare dalla vite, la più citata e simbolicamente carica, emblema di convivialità e benessere; e dal melograno, che con la sua abbondanza di semi rimanda alla fertilità. Per proseguire con i cereali, che costituiscono la base dell'alimentazione di intere civiltà; e poi l’olivo così radicato nella dieta mediterranea e nel nostro immaginario, che è quasi impossibile pensare al Mare Nostrum senza di lui. Infine, il dattero e il fico presenti ovunque sulle sue sponde; segni di abbondanza e prosperità.

«Le terre di Canaan e le loro botaniche sono la metafora del Mediterraneo e di quanta varietà di piante troviamo nelle terre che si affacciano su quel mare», osserva Mongiu, «luogo di scambi e di meticciati antropici e non solo».

Nel corso della lectio, uno dei massimi botanici dell’Isola proporrà «una rassegna sistematica e completa delle piante della terra di Canaan con una concreta documentazione di quelle essenze che crescevano a contatto con la gente palestinese, proponendo ragionate considerazioni nei casi di difficile interpretazione». Una descrizione che oltrepassa «narrazioni fantastiche e discutibili retaggi storici per individuarne ruolo e importanza nello specifico contesto storico».

Ogni singola pianta sarà situata nel suo habitat per restituirle il senso che ha nell’ambiente in cui cresce. Un altro modo per affermare che quelle terre esistono e devono essere riconosciute nella loro realtà storica, sociale e politica.

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