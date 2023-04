La terra della discordia  Quando l’uomo è una bestia 

È un momento prolifico di grandi titoli cinematografici quello che stiamo attraversando, e con l’eco delle recenti premiazioni agli Oscar per ciò che riguarda le ultime produzioni nel vecchio continente la situazione non pare meno ottimistica. Nell’ambito più specifico del cinema spagnolo, l’ultimo film del regista Rodrigo Sorogoyen ha colto da subito l’attenzione della critica, aggiudicandosi fra i numerosi riconoscimenti il premio Goya come miglior film dell’anno, il premio Cesar per il miglior film straniero e concorrendo in selezione ufficiale alla 75 edizione del Festival di Cannes. “As Bestas”, scritto e diretto da Sorogoyen con la collaborazione alla scrittura di Isabel Peña, è frutto di una co-produzione franco-spagnola, e gode al suo interno di differenti linguaggi - come il galiziano, il francese e lo spagnolo - che riecheggiano tra gli scorci montani di una località iberica, persa nelle antiche tradizioni ed estranea agli sviluppi della modernità. Si percepisce tuttavia un sentore di cambiamento quando una società norvegese offre ai popolani l’occasione per arricchirsi in cambio dell’installazione di un sistema di pale eoliche.

La storia

Al sentito entusiasmo dei più si oppongono Antoine e Olga, una coppia francese che decide di stabilirsi a tempo indeterminato nella stessa località dedicandosi alla coltivazione e al restauro di vecchi ruderi. Fermi oppositori di una corsa allo sfruttamento del tutto anti-ecologica volta al solo rendiconto delle grandi aziende, il loro punto di vista si oppone fermamente a quello dei compaesani nativi, scontrandosi soprattutto con le posizioni di Xan e Lorenzo - due fratelli contadini e vicini di casa - che per rispondere al rischio di perdere un’opportunità tanto irripetibile tormenteranno la coppia con una serie di azioni intimidatorie. Abusati oltre ogni limite, a fronte di una polizia locale del tutto passiva rispetto alla situazione, Antoine e Olga decideranno perciò di compiere giustizia da soli. Una storia ad altissima tensione che adopera brillantemente il topos della parità dei diritti per condurci in un’escalation di brutalità senza fine; si unisce in particolare al tema della diversità fra differenti culture il peso della disparità sociale, manifestando lo spirito irriducibile di chi cerca di liberarsi - a qualsiasi costo - da una condizione di vita svilente e disumanizzante.

Applausi

L’associazione uomo-bestia, come da titolo, è palpabile già dalle prime immagini, ma ancor di più sono i dialoghi a fare da timoniere di tutta l’operazione filmica: quasi fossero attinti a piene mani dalla migliore drammaturga teatrale, si rivelano capaci di mantenere costantemente sulle spine, dimostrandosi sempre funzionali alla narrazione, coerenti e verosimili. A questo proposito la scena della partita a domino rimarrà indelebile nella propria mente, grazie anche alla prova interpretativa di Denis Ménochet e Luis Zahera assolutamente perfetta. Indimenticabile anche Marina Fois, che nei suoi doveri di moglie e madre contrappone ad una silente passività l’instancabile tenacia di chi non vuole arrendersi. “As Bestas” non concede un attimo di respiro, perché rapisce con la sua precisione visiva e col sodalizio perfetto di trama avvincente, scrittura mirata ed eccellente prova degli attori coinvolti. La cura nella realizzazione e l’appagamento alla visione trova qui un convincente equilibrio.