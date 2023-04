La tentata rapina finisce nel sangue: bandito in manette 

Si è presentato con in mano una pistola giocattolo nella tabaccheria di viale Sant’Avendrace 96, è stato respinto con la forza dal titolare, riuscendolo a colpire alla testa con il calcio dell’arma: il bandito entrato in azione ieri sera è poi scappato, nonostante le ferite riportate nella colluttazione, e ha raggiunto il pronto soccorso del Santissima Trinità. Quando ha intuito che i carabinieri potessero essere sulle sue tracce, è fuggito anche da lì. Inutile. I militari del nucleo radiomobile della compagnia, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della tabaccheria, sapevano già chi fosse. Antonio Prazzoli, 34 anni di Monserrato, è stato rintracciato dalle parti del Brotzu e fermato. Riportato in ospedale per un controllo ora rischia l’arresto per tentata rapina e lesioni.

La paura

Le 19 della vigilia di Pasqua sono trascorse da poco. All’interno della tabaccheria di viale Sant’Avendrace ci sono il titolare, Roberto Zanda, e un dipendente. Improvvisamente si materializza un uomo, cappuccio in testa per cercare di mascherare il volto. «Datemi i soldi», dice mostrando una pistola. Il gestore intuisce che l’arma possa essere un giocattolo e si getta sul bandito, lanciandogli anche un grosso lucchetto addosso. Ne nasce una colluttazione. Il rapinatore ha la peggio. Ma all’esterno riesce a colpire Zanda alla testa con il calcio della pistola. E scappa. Il dipendente intanto dà l’allarme.

Le ricerche

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia arrivano subito. Il titolare è di nuovo all’interno: perde sangue dalla testa ma per fortuna non ha ferite gravi. I militari osservano le immagini dell’impianto di videosorveglianza. Il rapinatore prima di tentare il colpo è rimasto all’esterno della tabaccheria. Un viso conosciuto. Così mentre il personale medico del 118 si prendere cura di Zanda (portato poi in ospedale per essere medicato), i carabinieri si mettono alla ricerca di Prazzoli. E dal Santissima Trinità arriva la notizia di un uomo con delle ferite che dopo poco si è allontanato in maniera frettolosa. Non è escluso che qualcuno lo abbia aiutato. Le pattuglie della compagnia di Cagliari però impiegano poco a rintracciarlo. I militari lo fermano dalle parti di via Peretti, zona ospedale Brotzu. Accertamenti e indagini vanno avanti.