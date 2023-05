La tensione resta altissima, il Cremlino accusa le truppe Nato 

BELGRADO. La Nato invia rinforzi nel nord del Kosovo, dove anche ieri sono proseguite le proteste della popolazione contro i nuovi sindaci di etnia albanese. Resta altissima la tensione interetnica all’indomani dei violenti scontri di Zvecan tra dimostranti serbi locali da una parte e polizia kosovara e truppe Kfor dall’altra. Una giornata di disordini e guerriglia, quella di lunedì, che ha visto il ferimento di una trentina di soldati della forza Nato, 14 italiani e 19 ungheresi. Feriti una cinquantina di manifestanti serbi. Le condizioni dei nostri alpini sono in progressivo miglioramento e nessuno è grave. In Kosovo si è subito recato il generale Francesco Paolo Figliuolo, a capo del Comando operativo di vertice interforze, per portare il saluto e gli auguri di pronta guarigione del ministro della Difesa Guido Crosetto. Le proteste dei serbi, che costituiscono la maggioranza della popolazione nel nord del Kosovo, hanno preso il via dopo le cerimonie di insediamento dei nuovi sindaci - tre di etnia albanese e uno di etnia bosniaca - nei quattro Comuni del nord a maggioranza serba. Sono stati eletti nel voto del 23 aprile, boicottato in massa dai serbi e con un’affluenza di poco sopra il 3%. E questo induce i serbi locali, appoggiati da Belgrado, a ritenere illegittimi i nuovi sindaci, che in rappresentanza del 2% delle popolazioni andrebbero a governare città i cui abitanti sono al 98% serbi. L’unico dei nuovi sindaci a non essere di etnia albanese è quello di Mitrovica nord, la cui popolazione lo ha accettato. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha duramente condannato gli attacchi «inaccettabili» ai militari Kfor. Ma da Mosca, storica alleata di Belgrado, la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha accusato la forza Nato in Kosovo di essere responsabile dell’escalation: i militari della Kfor, ha detto, hanno agito in modo «non professionale», provocando «una violenza non necessaria».

