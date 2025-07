La telenovela dello svincolo sulla 554 

Andarci cauti è d’obbligo, perché le previsioni si sono sempre rivelate troppo ottimiste. La riapertura dello svincolo che collega la statale 554 con via XXI Aprile 1991 ha subito talmente tanti rallentamenti da essere diventata una telenovela: basti pensare che la prima autorizzazione alla riapertura fornita da Anas (ente gestore della strada) è datata 2018.

I tempi

Eppure, la sensazione è che il Comune non sia mai stato così vicino al momento in cui le barriere saranno rimosse e dalla via dedicata all’autonomia si potrà di nuovo accedere alla statale e viceversa. «Abbiamo risolto le problematiche procedurali e chiuso anche l’ultimo tassello, era stato richiesto da Anas lo spostamento di un cartello stradale e lo abbiamo fatto, con i conseguenti interventi sull’asfalto», annuncia il sindaco Tomaso Locci. «A questo punto siamo agli sgoccioli, la progettazione è stata conclusa e siamo arrivati finalmente alla chiusura di questa situazione che purtroppo ha messo in ginocchio le attività commerciali nella zona. Ci auguriamo di riuscire a inaugurare il nuovo svincolo entro la fine di settembre».

Un momento a cui guardano speranzosi i commercianti che ancora resistono da quelle parti e tutti quei residenti oggi costretti a lunghi giri per arrivare a casa. «Ringrazio l’Anas con il direttore generale Francesco Ruocco, i nostri uffici e l’assessore Nonnoi. Non vediamo l’ora di riaprirlo, per risollevare le attività e anche perché in quel punto arriverà la riqualificazione della bretella che permetterà di arrivare al nuovo polo commerciale in via Giulio Cesare, i cui lavori dovrebbero cominciare tra settembre e ottobre», continua Locci, in riferimento all’investimento di circa 10 milioni di euro frutto di accordo pubblico-privato.

L’odissea

Lo svincolo era stato chiuso per ragioni di sicurezza 10 anni fa. La prima Giunta Locci cominciò le interlocuzioni con l’Anas per riaprirlo già dal 2016, ma dopo il primo benestare ottenuto nel 2018, il commissariamento del Comune bloccò di fatto il procedimento. L’iter riprese con il Locci bis nel 2019, arenandosi poco dopo con il subentrare dell’emergenza Covid. Fine della pandemia e nuova accelerazione, perché a luglio 2022 viene approvato il progetto definitivo esecutivo per realizzare il nuovo svincolo, e i lavori vengono appaltati a febbraio 2023. Di mezzo però passano nuove autorizzazioni, richieste di documentazioni e anche un parere della Soprintendenza. Praticamente un’odissea, che tutti si augurano volga per davvero al termine.

RIPRODUZIONE RISERVATA