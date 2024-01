La telemedicina non decolla In arrivo altre 620 postazioni 

Per ora ci si deve accontentare del monitoraggio dei pazienti cronici, ma il 2024 potrebbe essere l’anno delle visite a distanza anche in Sardegna. La telemedicina, in un’Isola in cui cresce l’emigrazione sanitaria – ogni anni i pazienti sardi spendono più di 86 milioni di euro – e dove arrancano i servizi territoriali serve come l’aria: grazie ai finanziamenti del Pnrr dovrebbero arrivare 620 nuove postazioni negli ospedali, nelle case di comunità e teoricamente anche negli studi dei medici di famiglia e negli altri ambulatori medici. Si aggiungeranno a quelle già attive.

Le previsioni

Nel resto d’Italia l’avvio delle prime televisite previste dai progetti europei è previsto entro giugno: secondo l’Agenas, l’agenzia per i servizi sanitari regionali, saranno attivate circa 90mila postazioni. Si potranno seguire in particolare pazienti colpiti da malattie croniche e in particolare i diabetici, i malati di tumore o chi soffre di patologie respiratorie, cardiologiche e neurologiche.

Certo, come tutti i progetti sostenuti dal Pnrr non è detto che vengano rispettati i tempi.

Lo scenario

Nell’Isola quasi nessun piano è al passo con le tabelle di marcia. Il sito di monitoraggio Openpnrr segnala il progetto per favorire l’autonomia degli anziani non autosufficienti del Plus Quartu-Parteolla, che prevede la «realizzazione di appartamenti forniti di domotica collegati a servizi che favoriscono la domiciliarità e progetti di telemedicina». Il piano è a metà (50%) ma era previsto per il 2024 un completamento dell’82%. Come questo appalto ce ne sono anche altri, a volte appena avviati. Non a caso nell’ultimo dossier del ministero della Salute (2022) la Sardegna è nella parte bassa della classifica per quanto riguarda le iniziative di telemedicina.

I casi

Alcuni servizi però sono già realtà. Specialmente quelli che si basano sul controllo a distanza dei pazienti. Ad esempio, il progetto di «telemonitoraggio e videoassistenza per la dialisi peritoneale domiciliare» della Asl di Cagliari è stato inserito di recente proprio dall’Agenas tra le “buone pratiche” da replicare.

Le connessioni

La Regione poi sta completando la Rtr - rete telematica regionale - che connette, con banda larga, ospedali e strutture sanitarie dell’Isola. Con gli ultimi lavori sono state potenziate le connessioni dell’ospedale Sirai di Carbonia, di quello di San Gavino, l’intero network delle sedi Asl di Oristano, gli ospedali di Ghilarza, Alghero, Ozieri e Sassari.

Nel corso del 2023 è aumentato l’uso della telemedicina anche nelle farmacie: secondo la società Health point è cresciuto del 28%. Si tratta in gran parte di elettorcardiogrammi.

Tra le regioni italiane sarà l’Emilia Romagna a beneficiare maggiormente dei finanziamenti del Pnrr: entro il 2026 saranno attivate oltre 12mila postazioni nelle strutture sanitarie, circa venti volte quelle previste in Sardegna.

