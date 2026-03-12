VaiOnline
Sanità.
13 marzo 2026 alle 00:36

La telemedicina al Politecnico di Milano 

Alfonso Gigante, direttore della Diabetologia dell’Asl di Nuoro, nei giorni scorsi ha portato a Milano l’esperienza della telemedicina nel territorio. Faceva parte della delegazione di Ares che ha partecipato ai lavori dell’Osservatorio Sanità digitale del Politecnico di Milano, nell’ambito del workshop “Il ruolo del digitale e della telemedicina a supporto del territorio”.

Alfonso Gigante ha ricordato che «i vantaggi della telemedicina, anche applicata alla diabetologia, sono innumerevoli: in primis prossimità ed equità delle cure, perché non possiamo dare un’equità delle cure nel paesino più sperduto della provincia di Nuoro se non abbiamo una digitalizzazione». E poi: «È assolutamente fondamentale inserirsi in questo campo e fornire la prestazione con i nuovi sistemi digitali. Tutti già li richiedono, e noi professionisti della sanità pubblica dobbiamo essere in grado di precedere questa rivoluzione che è già in atto».

«Aver avuto la possibilità di presentare il contributo dell’Asl di Nuoro al Politecnico – dice il direttore generale Francesco Trotta - è per noi fonte di gratificazione, perché rappresenta una grande opportunità di confronto con le altre realtà italiane, ma anche di stimolo per l’attività complessiva di telemedicina».

