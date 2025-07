La telefonata di Tajani: «Ritrovata Valentina» 

«Sono Antonio Tajani, ministro degli Esteri: signora, abbiamo ritrovato sua figlia. Non sta benissimo, è in ospedale a Tunisi, ma si riprenderà presto». È stato così, poco prima delle 20.30 di ieri, che a casa Greco a Cagliari è esplosa la felicità, dopo dieci giorni di batticuore perché Valentina, 42 anni, da tre residente in Tunisia, non si sapeva più nulla. Con tutte le paure che derivavano dal fatto che Valentina Greco è una convinta militante comunista nonché attivista dei diritti umani, e si temeva che in Tunisia fosse stata fatta sparire proprio per queste sue posizioni. Ma, considerato il lieto fine, a quanto pare non è stato così, anche se la ricostruzione lascia perplessa più di una persona coinvolta in questo giallo internazionale. Ora risolto, comunque, nel migliore dei modi.

La ricostruzione

Ma che cos’era successo, dov’era l’attivista che collaborava con le agenzie che hanno rapporti con l’Onu e che le autorità italiane e tunisine cercavano disperatamente? Secondo la Gendarmeria tunisina, era svenuta il 7 luglio mentre rimetteva a posto alcuni vestiti, ed era caduta dentro l’armadio. E vi è rimasta per dodici giorni, senza cibo e senza bere malgrado si fosse risvegliata, ma senza le forze per muovere nemmeno un passo. «Ho insistito con tutti, a partire dai carabinieri di Cagliari, che mi hanno sempre supportata e ascoltata, per concludere con la Gendarmeria tunisina, che alla fine mi ha dato retta. Poco fa», ricostruisce verso le 20.30, «sono entrati a casa di mia figlia a Sidi Bou Said e hanno guardato dappertutto: anche nell’armadio, e lì l’hanno ritrovata, ho anche scambiato qualche parola con lei», si emoziona Roberta Murru, 60 anni. I particolari le sono stati forniti durante una telefonata del console italiano a Tunisi, subito dopo quella del ministro degli Esteri. Roberta Murru è esplosa di felicità con il marito Giovanni Greco, di 64 anni, e il loro figlio Alessio di 44, che hanno l’edicola in via Is Mirrionis a Cagliari, di fronte all’ospedale Santissima Trinità. Da dieci giorni (si sono accorti dell’assenza telefonica della figlia 48 ore dopo la scomparsa) erano in pena. «Il console», si emoziona la madre di Valentina Greco, «mi ha consigliato di andare subito a Tunisi per assisterla all’ospedale: sto già preparando la valigia, partirò appena possibile».

Le perplessità

Premesso che l’importante è il lieto fine, la vicenda si è conclusa in un modo più strano di come era iniziata. «Ora la Sanità tunisina sta curando Valentina Greco che non è in pericolo di vita, e questa è la cosa più importante», premette l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente dell’associazione Penelope in Sardegna, che affianca le famiglie e gli amici della persone che scompaiono. «Ora che è salva», aggiunge l’avvocato, «ci si fa qualche domanda. Come ha resistito per dieci giorni senza mangiare e senza bere, nell’armadio? E che razza di sopralluogo ha fatto nei giorni scorsi la Gendarmeria tunisina nel suo appartamento, considerato che non l’hanno trovata? Sono quesiti da porre alla Tunisia, ma dubito che ne sapremo di più». Anche Alessio, il fratello di Valentina, è poco convinto: «Vogliamo capire bene cosa sia successo, quindi no comment».

Pressioni diplomatiche

Il pressing della Farnesina con le autorità tunisine si è fatto sempre più incessante a partire da ieri, quando la storia della scomparsa è finita sui mezzi di comunicazione sardi e poi è stata ripresa da tutte le testate nazionali di radio, tv, internet e carta stampata. Così la vicenda della donna cagliaritana è diventata di rilevanza nazionale e ieri il pressing diplomatico ha fatto sì che la Gendarmeria tunisina tornasse nell’abitazione del paese turistico in cui Valentina Greco abita da tre anni, tra mille difficoltà. Perché la donna ha una malattia importante per la quale tempo fa ha rischiato la vita, e come gesto di solidarietà l’agenzia che collabora con l’Onu, per la quale lavorava, l’ha licenziata. Da allora vive difficoltà economiche.

Lo scenario

Sidi Bou Said è un’incantevole località turistica sul mare a una ventina di chilometri da Tunisi. Lì si è stabilita l’attivista cagliaritana, laureata in Scienze giuridiche, senza mai fare ritorno a Cagliari. La famiglia era preoccupata perché di recente un tunisino, suo amico, le aveva chiesto di avviare un rapporto sentimentale, che lei però aveva rifiutato. E l’uomo le aveva replicato dicendo di non volerla incontrare più. A far temere qualcosa di poco chiaro è stato anche l’avvicinamento di Valentina Greco al sufismo, cioè a una corrente mistica dell’Islam. A coinvolgerla era stato un ex pilota, descritto come una specie di “santone”, che però alcuni mesi fa ha lasciato Sidi Bou Said, dove invece Valentina Greco è rimasta per lavorare in smart working e per approfondire la conoscenza del Corano. Ora dovrà curarsi per lo shock portato da dieci giorni senza cibo né acqua, ma è viva. E attende l’abbraccio di sua madre.

RIPRODUZIONE RISERVATA