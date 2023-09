La Telecom ripara il guasto: l’azienda è di nuovo operativa 

La Sarda Trachiti non è più isolata. Il disservizio che da venti giorni impediva all’azienda di Serrenti di utilizzare le linee telefoniche e la rete internet è stato risolto. Una squadra della Telecom è intervenuta ieri mattina, a circa ottocento metri dal centro abitato, dove si trova l’azienda, e ha aggiustato il guasto che da tre settimane impediva all’azienda di comunicare e ricevere chiamate.

«Sono venuti cinque o sei operai con tre mezzi - racconta il responsabile dell’azienda serrentese Gegi Corongiu - Siamo felici di aver avuto la messa in opera di quanto richiesto in questi venti giorni. Le linee ora funzionano e noi possiamo tornare a lavorare». (f. c.)

