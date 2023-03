La telecamera inchioda la baby gang  

Devono rispondere di furto aggravato i tre giovani bloccati dalla polizia per aver ripetutamente scassinato i parchimetri dei parcheggi di via Carducci, via Mariano IV e vico Verdi. Nonostante l’utilizzo di cappucci e maschere di carnevale per cercare di non farsi riconoscere, i tre (uno dei quali minorenne e finito in carcere a Quartucciu) sono stati identificati dalla squadra mobile. Anche grazie alle numerose immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza del Comune, al lavoro svolto dagli investigatori della Mobile e dai poliziotti di quartiere della Questura, ben presto si è chiuso il cerchio nei confronti della banda che fra gennaio e febbraio ha messo a segno ben sette colpi. Ieri con l’ausilio delle Volanti e del reparto Prevenzione crimine Sardegna di Abbasanta sono state effettuate le perquisizioni ed è stato sequestrato l’abbigliamento utilizzato durante i furti (il bottino ammonta a 5mila euro). Il minorenne è stato arrestato ed è in attesa dell’interrogatorio di garanzia, mentre per gli altri due, entrambi maggiorenni e incensurati, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana in Questura di Oristano. ( v.p. )

