La tecnologia non conquista gli studenti 

Oggi in Provincia incontro sul dimensionamento scolastico, alla presenza di sindaci e sindacati. In esame anche i dati raccolti dall’Osservatorio economico della Camera di commercio di Nuoro, guidato da Maria Luisa Ariu. Emerge che il 59,2% dei diciannovenni è immatricolato all’università nell’anno 2023/2024. Dato che, pur collocando la provincia al 51° posto in Italia, la posiziona tra i territori sardi con la più alta propensione a proseguire gli studi, insieme all’area metropolitana di Cagliari. Rispetto all’anno precedente (25° posto nel 2022/23), c’è però un calo di ben 25 posizioni. Il 32,7% degli studenti delle superiori sceglie un istituto tecnico, collocando la provincia al 48° posto nazionale. Le criticità restano la bassa scolarizzazione adulta e fuga dei cervelli: il 34,6% della popolazione tra i 25 e i 49 anni ha al massimo la terza media (96° posto nazionale). Solo il 28,3% degli immatricolati sceglie corsi del gruppo Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica), un valore basso che posiziona la provincia all’87° posto. «La scarsa attrazione per le materie dell’ambito scientifico - sottolinea l’Osservatorio - segnala una debolezza strategica per lo sviluppo futuro di un’area che si sta candidando ad ospitare un’infrastruttura come l’Einstein Telescope».

