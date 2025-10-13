VaiOnline
Scuola
14 ottobre 2025 alle 00:08

La tecnologia non conquista gli studenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi in Provincia incontro sul dimensionamento scolastico, alla presenza di sindaci e sindacati. In esame anche i dati raccolti dall’Osservatorio economico della Camera di commercio di Nuoro, guidato da Maria Luisa Ariu. Emerge che il 59,2% dei diciannovenni è immatricolato all’università nell’anno 2023/2024. Dato che, pur collocando la provincia al 51° posto in Italia, la posiziona tra i territori sardi con la più alta propensione a proseguire gli studi, insieme all’area metropolitana di Cagliari. Rispetto all’anno precedente (25° posto nel 2022/23), c’è però un calo di ben 25 posizioni. Il 32,7% degli studenti delle superiori sceglie un istituto tecnico, collocando la provincia al 48° posto nazionale. Le criticità restano la bassa scolarizzazione adulta e fuga dei cervelli: il 34,6% della popolazione tra i 25 e i 49 anni ha al massimo la terza media (96° posto nazionale). Solo il 28,3% degli immatricolati sceglie corsi del gruppo Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica), un valore basso che posiziona la provincia all’87° posto. «La scarsa attrazione per le materie dell’ambito scientifico - sottolinea l’Osservatorio - segnala una debolezza strategica per lo sviluppo futuro di un’area che si sta candidando ad ospitare un’infrastruttura come l’Einstein Telescope».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  