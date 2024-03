La tecnologia irrompe nell’arte e spalanca scenari nuovissimi 

La tecnologia fa irruzione nell’arte e spalanca scenari finora neppure immaginati. Una conquista recente, ma rivoluzionaria. Per questo la lectio di domani dei Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, organizzati dai Musei Nazionali di Cagliari, diretti da Francesco Muscolino, sarà dedicata a “Diagnostica e Beni Culturali. Un binomio indissolubile”.

A Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 17, Paola Meloni, responsabile del Laboratorio scienza e tecnologia dei materiali per la Conservazione dei beni culturali dell’Ateneo cittadino, illustrerà in che maniera la diagnostica scientifica applicata ai beni culturali sia un supporto fondamentale per la conoscenza e la conservazione delle opere d’arte. Essa permette di valutare lo stato conservativo di un’opera, consentendo di mettere a punto le migliori strategie per la conservazione del bene.

Letture

«Da almeno quattro decenni» spiega Maria Antonietta Mongiu, componente del consiglio di amministrazione dei Musei Nazionali e, insieme con Muscolino, curatrice dei Dialoghi, «l’analisi tecnologica dei beni ha mutato radicalmente la qualità delle conoscenze e delle competenze, gli aspetti metodologici, le prassi e le operatività degli addetti ai lavori». Come si legge nella locandina dell’evento: «Le tecniche analitiche e diagnostiche applicate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio culturale, nei suoi molteplici aspetti, consente “letture” più oggettive, meglio contestualizzate, più rispettose dell’unicità del reperto e del suo destino conservativo». Non solo. Con le metodologie scientifiche «hanno avuto un grande impatto sui manufatti storici anche l’ingresso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la modellistica, la miniaturizzazione dei dispositivi tecnologici, l’incremento della loro sensibilità, la possibilità di intervenire in forma micro-invasiva o del tutto non distruttiva».

Gli scenari

Espressione di un’interazione sempre più frequente tra discipline umanistiche e scientifiche -la cui separazione è ormai un retaggio del passato- la diagnostica prospetta scenari allettanti, consentendo, dice ancora Mongiu, «di ampliare le conoscenze sui reperti che dalle epoche precedenti sono arrivati fino a noi, fuori terra e sottoterra, ma pure di conservarli per le future generazioni, come nel dettato dell’articolo 9 della Costituzione». Nel dialogo interdisciplinare tra geologia, botanica, zoologia, antropologia, ma pure biologia, chimica, fisica, antropologia, climatologia e vari altri ambiti di studio, si collocano le direzioni della ricerca futura. Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie sono di particolare interesse per l’isola. «In regioni come la Sardegna», chiosa Maria Antonietta Mongiu, «il patrimonio culturale è così cospicuo da determinare un habitat speciale in cui cultura e natura si interfacciano, senza soluzione, costantemente. Ecco perché il patrimonio culturale è parte essenziale non solo dello sviluppo culturale della nostra isola ma, naturalmente, economico».