La tecnologia ferma gli accessi alla Ztl 

La Ztl di corso Umberto, a Tortolì, sarà chiusa dai dissuasori a scomparsa. È la novità dell’estate in arrivo. Un sistema di controllo automatizzato che sostituirà le tradizionali transenne utilizzate al principio del Corso, tra le vie Mameli e Vittorio Emanuele, nelle serate estive dall’istituzione della Zona a traffico limitato.

Tecnicamente si tratta di dissuasori oleodinamici a scomparsa, con piloncini che si alzano e si abbassano attraverso un comando a distanza. L’impresa che sta curando la riqualificazione del Corso, la Sarda Lavori di Tortolì, ha già realizzato la predisposizione per affogare i tre piloncini (dotati di sensori), che verranno installati a inizio della prossima settimana. Un tocco di rinnovamento che si fonde con la tecnologia, già abbastanza diffusa nei centri storici delle grandi città.

Intanto, prosegue la posa dei lastroni in granito lungo la via. Le squadre specializzate hanno completato l’opera fino all’altezza del cinema Garibaldi. Verosimile che l’intero intervento architettonico, compreso il collaudo finale, verrà completato entro la data indicata nel cronoprogramma, cioè fine giugno, giusto in tempo per riconsegnare alla comunità uno dei tratti identitari dell’abitato. Quel salotto buono finito per anni nel dimenticatoio e ora pronto a indossare un abito più elegante con tocchi di modernità.

I lavori sono cominciati lo scorso gennaio e, come sempre accade con l’apertura di cantieri, si sono trascinati appresso una serie di disagi, di cui hanno patito soprattutto i commercianti che lamentano cali di vendite.

