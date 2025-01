La tecnologia entra in Consiglio 

Il Comune apre l’anno nuovo all’insegna della tecnologia a partire dalla sala multifunzionale di piazza Roma. Sono state apportate, infatti, tutta una serie di novità, che fatte le debite e dovute proporzioni, fanno della sala dell’ex dopolavoro di piazza Roma una piccola aula stile Montecitorio: una piccola rivoluzione che permetterà di migliorare e sveltire tutte le attività del Consiglio comunale e non solo.

I servizi

I consiglieri sono già stati dotati di un badge che permette loro di dichiarare la loro presenza e successivamente effettuare tutte le operazioni di voto, che vengono di volta in volta proiettate su tre schermi appositi. È stata scelta l’ultima seduta consiliare, con un solo punto all’ordine del giorno, per fare le prove generali e per dare avvio ad una nuova modalità di lavoro istituzionale. Le novità non si fermano qua e le spiega l’assessora agli Affari generali, transizione digitale e agenda 2030 Katia Puddu: «All’inizio della seduta inizia la registrazione di tutti gli interventi e al termine un software dedicato provvede alla trascrizione. Non ci sarà quindi più bisogno di riascoltare di volta in volta le sedute per compilare i verbali, ma basterà una rilettura di quanto fatto dal programma per apportare eventuali correzioni». Da venerdì è ripresa, inoltre, anche la trasmissione in streaming delle sedute consiliari e anche qui le novità non mancano. «Non ci sarà più una telecamera fissa che inquadra l’aula nel suo complesso, ma ogni volta si vedrà colui che interviene con tanto di didascalia che ne riporta il punto in discussione, il nome, il ruolo e il gruppo di appartenenza».

L’investimento

La digitalizzazione della sala fa parte di un più ampio progetto del valore complessivo di circa centomila euro che ha avuto avvio qualche mese fa, con la sostituzione dei microfoni e dell’impianto audio e video. «Mi ritengo molto soddisfatta del percorso costruito – afferma ancora l’assessora Puddu - e della collaborazione con gli uffici perché è un importante cambiamento che stiamo realizzando nel rispetto degli obiettivi che ci siamo dati amministrazione nelle linee programmatiche. Sono consapevole del fatto che queste novità non sono immediatamente tangibili ma ho la certezza che, i vari interventi realizzati, servono per avvicinare l’amministrazione ai cittadini». Soddisfazione anche da parte del presidente del consiglio comunale, Federico Fantinel che afferma: «Più volte i cittadini hanno sollecitato la possibilità di poter seguire regolarmente i lavori del Consiglio comunale tramite la diffusione in streaming delle sedute e questa è la risposta concreta. Un grande obiettivo raggiunto di modernizzazione della strumentazione dell’aula che permette immagini nitide, audio impeccabile e un risparmio di tempo e costi per la stesura dei verbal».

