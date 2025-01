La tecnologia dentro i nuraghi 

Il futuro dei nuraghi è la tecnologia applicata ai monumenti che li renderà più accessibili, fruibili e attrattivi, senza comprometterne l’integrità storica e culturale. Questo è l’obbiettivo del progetto “Sardegna Nuragica”. Ieri il primo incontro a Barumini con i rappresentanti del tessuto economico e sociale del territorio del Sud Sardegna, compresi gli operatori di settore, le imprese e gli amministratori locali. «Il tema della valorizzazione dei monumenti nuragici è oggi di forte attualità e l’obiettivo è far sì che i nuraghi diventino asset di sviluppo economico», ha spiegato Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, promotrice del progetto.

Il progetto

A illustrare il cuore tecnologico del progetto, Massimo Deriu del Crs4. «Un portale web e una app mobile per l’accesso ai servizi e funzioni offerti dalla rete, ma anche una serie infrastrutture tecnologiche direttamente istallate nei siti», dice. In programma anche un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale per rispondere in linguaggio naturale. Tra le innovazioni, telecamere nei siti per esperienze immersive, con pannelli trasparenti che sovrappongono contenuti che arricchiscono l'esperienza senza distogliere l'attenzione dagli stessi siti. Ci sarà un sistema che garantirà una localizzazione precisa. Il progetto include anche “digital twin” (copia digitale degli artefatti), e il “Cave”, un ambiente immersivo in cui le pareti fungono da schermi, con la retroproiezione di contenuti digitali ad alta risoluzione.

L’obiettivo

Raffaele Paci, del Crenos, che coordina il progetto, indica l’obbiettivo fissato: «Partire dai nuraghi per costruire il nostro futuro con un progetto di alta tecnologia a cui lavoriamo già da un anno». «I beni monumentali sono presenti in tutti i 377 comuni come una rete naturale: grazie al sostegno della Regione potranno ritrovarsi in un unico brand. Il patrimonio nuragico, tristemente sconosciuto al di fuori dei confini sardi, deve diventare la carta di identità della Sardegna nel mondo», aggiunge Vargiu. Gianluca Cadeddu del Centro Regionale di Programmazione, auspica che tutti i siti coinvolti nel progetto possano «replicare il successo economico della zona di Barumini, dove la presenza de Su Nuraxi ha contribuito a creare posti di lavoro». Prossimo incontro a Torralba il 4 febbraio.

