«La tecnologia ci dà una mano» 

«La polmonite, cioè l’infezione (in genere da batteri o virus) che colpisce il polmone, è una patologia molto comune», afferma Emiliano Vallebona, direttore della Medicina generale e d’urgenza al Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari: «La sua frequenza è in aumento con l’invecchiamento della popolazione e la presenza di patologie croniche concomitanti (cardiache, renali, metaboliche, polmonari, neoplastiche). Questi fattori di rischio determinano una condizione di fragilità dell’individuo, con riduzione delle difese e maggiore suscettibilità alle infezioni in genere».«Nel nostro Reparto di Medicina generale e d’urgenza», prosegue il medico, «la polmonite e le sue complicazioni (come l’insufficienza respiratoria) sono causa di oltre il 20% dei ricoveri: almeno un paziente su cinque tra i nostri ricoverati soffre di questa patologia. Oltre all’aumento della frequenza osserviamo anche un aumento della complessità dei quadri clinici di polmonite, con maggiori difficoltà nella terapia: sono infatti sempre più diffusi batteri resistenti agli antibiotici più comunemente usati».

«La diagnosi di polmonite», spiega Vallebona, «vede l’apporto fondamentale della Radiologia, sia con la tradizionale radiografia del torace, sia, soprattutto nei casi più complessi, con la TAC del torace che permette una completa valutazione dei polmoni e dell’estensione della patologia. Per una diagnosi precisa effettuiamo, soprattutto sui pazienti più a rischio, in collaborazione col nostro Laboratorio, la ricerca del batterio responsabile su campioni biologici di origine bronchiale. Vengono utilizzati sia il classico metodo colturale (con successivo antibiogramma per valutare a quali antibiotici il batterio è sensibile), che ci dà risposta nel giro di qualche giorno, sia, negli ultimi anni, metodiche più sofisticate quali la PCR (polymerase chain reaction: reazione a catena della polimerasi), che ci consente di individuare, mediante l’analisi del DNA, sia il batterio in causa, sia la presenza di geni di antibiotico-resistenza, il tutto in poche ore».

«L’individuazione in tempi rapidi del germe responsabile e del suo pattern di sensibilità agli antibiotici ci permette di iniziare precocemente una terapia antibiotica mirata, cioè che agisce sicuramente sul germe in causa. L’utilizzo di una terapia efficace», conclude lo specialista, «insieme a un valido supporto della funzione respiratoria (mediante diverse modalità di somministrazione di ossigeno) aumenta notevolmente le probabilità di guarigione.

