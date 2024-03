La Techifind deve cedere alle spezzine  

Selargius 64

Cest. Spezzina 75

Techfind Selargius : Reani 12, Mura 12, Pandori 6, Ceccarelli 12, Pavrette 6, El Habbab 12, Igenito, Valenti ne, Lapa ne, Porcu ne, Corongiu 4, Corso ne. Allenatore Righi.

Cestistica Spezzina : Colognesi 20, Templari 12, Baldassarre 5, Moretti 7, Favre 15, Castelli 2, Cappellotto, Carraro 4, Guzzoni 10, Ratti ne. Allenatore Corsolini.

Parziali : 20-20; 43-34; 58-51



La Techfind Selargius si spegne sul più bello. Seconda sconfitta consecutiva per le giallonere, sorprese al PalaVienna dalla Cestistica Spezzina (75-64) nel 22° turno dell’A2 Femminile.

Dopo un match condotto per larghi tratti, le giallonere sono incappate in un break negativo di 24-6 negli ultimi 10 minuti che ha consegnato i due punti alle liguri, guidate dai 20 personali di Colognesi. Al San Salvatore, invece, non sono bastati 4 elementi in doppia cifra.

Il ko (nono in stagione) costa l’aggancio al sesto posto da parte di Empoli.

La gara

L’avvio è equilibrato: la Techfind prova a scattara in avanti con un parziale di 5-0 griffato El Habbab e Mura, ma la tripla di Favre sulla prima sirena rimette le cose in parità a quota 20.

A suon di uno contro uno vinti, nel secondo periodo la Techfind gira l’inerzia dalla sua parte e tocca anche il +11 con la penetrazione di Reani. Qualche sbavatura difensiva, però, non consente alle giallonere di azzannare del tutto la preda. E dopo aver limitato i danni al 20’ (43-34), la Spezzina si rifà sotto nel secondo tempo avvicinandosi fino al -1. Reani, provvidenziale dall’arco, ricaccia indietro l’assalto. Ma nell’ultima frazione la benzina finisce di colpo: Templari infila la tripla del sorpasso, il San Salvatore non risponde e Guzzoni mette in cassaforte il risultato per le ospiti.



