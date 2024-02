La Techfind vince e respira l’aria del quinto posto 

Use Empoli 63

San Salvatore S. 68

Scotti Empoli : Castellani, Stoichkova 2, Merisio 8, Manetti 2, Miscenko 14, Fiaschi ne, Ruffini 10, Patanè 10, Avonto ne, Villarruel 14, Antonini, Casini 3. All. Cioni

Techfind Selargius : Reani 16, Mura 6, Pandori 8, Ceccarelli 18, Pavrette 13, El Habbab 6, Ingenito, Valenti, Corongiu 1, Corso ne. Allenatore Righi

Parziali : 16-19; 28-35; 46-54



Un altro colpo da playoff. La Techfind sbanca il parquet della Scotti Empoli (68-63) e, in attesa dei risultati di oggi, si gode il quinto posto solitario nella classifica di A2 Femminile. Due punti d’oro per il quintetto di coach Righi, che si è presentato ancora una volta in assetto rimaneggiato per le assenze di Berrad e Granzotto.

Con attacchi fluidi e buone percentuali offensive, le giallonere hanno dominato la gara per oltre 30 minuti, senza però chiudere i conti con l’affondo decisivo. Le toscane, allora, hanno provato ad approfittarne nel finale guidate dall’intraprendenza offensiva di Villarruel, ma la freddezza di Reani ha permesso alle selargine di blindare la dodicesima vittoria stagionale.

La gara

Il San Salvatore esce meglio dai blocchi di partenza e piazza subito un break di 7-0. Nonostante la buona produttività vicino a canestro di Miscenko, Empoli annaspa e le giallonere toccano anche il +9 prima di vedersi rimontate a ridosso del 10’ (19-16).

Nel corso del secondo periodo le toscane si fanno più minacciose, e in due diverse circostanze arrivano anche sul -1. La Techfind, però, trova buone soluzioni di fronte alla difesa a zona adottata dalle rivali e si lancia in fuga sul +11 firmato Ceccarelli. La tripla sulla sirena di metà partita mandata a segno da Casini, però, raffredda gli entusiasmi (35-28).

Al rientro in campo Pavrette e compagne mantengono l’inerzia del match di fronte a un avversario poco lucidi, ma negli ultimi 10’ sbandano pericolosamente di fronte agli ultimi, disperati assalti toscani. Empoli impatta con la tripla di Villarruel a 4’ dal termine e sembra sul punto di prendere il sopravvento. In extremis, però, le giallonere trovano la lucidità necessaria per scongiurare la beffa.



