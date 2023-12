la TECHFIND si rilancia in zona playoff 

San Salvatore S. 67

Basket Costa 51

Techfind Selargius : Reani 2, Mura 12, Granzotto 24, Ceccarelli 2, Pavrette 2, Lai ne, El Habbab 20, Pandori 5, Lapa ne, Porcu ne, Corongiu ne, Poddighe ne. Allenatore Righi

Clv-Limonta Costa Masnaga : Ravelli 17, Piatti 3, Allievi 8, Bernardi 4, Pappalardo 10, Osazuwa 2, Gorini 2, N’Guessan 3, Tibè 2. Allenatore Andreoli

Parzali : 22-21; 43-32; 55-41



La sconfitta di domenica scorsa a Broni è stata solo un episodio. La Techfind Selargius l’ha confermato domando al PalaVienna la Limonta Costa Masnaga, terza forza dell’A2 Femminile (67-51). Il successo (7° nelle ultime 8 giornate) è arrivato al termine di una gara trascorsa sempre al comando dal quintetto di Righi, capace di andare in fuga nei due quarti centrali per poi conservare agevolmente nel finale. Nulla da fare per le lombarde, travolte dall’efficacia offensiva di Granzotto ed El Habbab, autrice di 44 dei 67 punti di squadra.

La classifica sorride ancora alle selargine, che raggiungono quota 14 e continuano a sgomitare in zona playoff.

Dopo un primo periodo equilibrato, Ceccarelli e compagne hanno accelerato nel finale di primo periodo toccando anche le 11 lunghezze di margine. Al rientro in campo è arrivata la reazione delle ospiti, rientrate fino al -5 ma ricacciate prontamente indietro al 30’ dai canestri di Granzotto e Mura (+13). Il bottino di vantaggio è stato poi messo al sicuro con freddezza negli ultimi 10 minuti.



RIPRODUZIONE RISERVATA