La Techfind questa volta deve arrendersi 

DERTHONA BASKET 87

SAN SALVATORE S. 61

Autosped Bcc Tortona : Premasunac 11, Cerino 17, Leonardi 13, Attura 7, Melchiori 15, Marangoni 6, Espedale 2, Baldelli, Gianolla 13, Thiam 3, Cocuzza, Castagna. Allenatore Cutugno

Techfind Selargius : Reani 2, El Habbab 22, Mura 9, Granzotto 10, Ceccarelli 8, Pandori 1, Valenti ne, Porcu, Corongiu 5, Pavrette 4. Allenatore Righi

Parziali : 21-14; 51-29; 70-47



La capolista Derthona mostra i muscoli, e per la Techfind non c’è nulla da fare. Inizia con una netta sconfitta il percorso delle selargine nel girone di ritorno dell’A2 Femminile: a Tortona, al cospetto della capolista Autosped, le giallonere reggono poco più di 10’ e alla fine devono incassare la quinta sconfitta (87-61).

Giunta in Piemonte senza Berrad (frattura al quinto metatarso: ne avrà per almeno un mese) e con Pavrette a mezzo servizio per un problema alla caviglia, la squadra di Righi ha provato a reggere il ritmo delle rivali in avvio (+2 al 4’ con la conclusione vincente di Mura). Con un break di 9-0, però, le padrone di casa hanno preso in mano le redini del match e non si sono più voltate fino al +22 che ha mandato le squadre al riposo.

Il secondo tempo è solo una lunga marcia di avvicinamento alla vittoria dell’Autosped, che amministra senza rischi. Oltre alla doppia-doppia di El Habbab (22 punti e 11 rimbalzi), la Techfind si tiene stretti i 10’ con 5 punti a referto di Corongiu, classe 2005 .



