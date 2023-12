La Techfind  fermata dopo 6 partite 

Broni 69

San Saalvatore S. 62

Logiman Broni : Moroni 19, Molnar 20, Ianezic 15, Policari 4, Coser 9, Corti ne, Carbonella ne, De Pasquale ne, Grassia, Bonvecchio ne, Labanca, Ferrazzi 2. Allenatore Magagnoli

Techfind Selargius : Reani 7, Mura 8, Granzotto 12, Ceccarelli 5, Pavrette 18, El Habbab 10, Pandori 2, Berrad ne, Porcu ne, Corongiu ne. Allenatore Righi

Parziali : 18-16; 32-24; 57-44



Dopo 6 vittorie consecutive s’interrompe la cavalcata della Techfind Selargius, superata a Broni dalla Logiman (69-62) nel 10° turno di A2 Femminile. Dopo aver approcciato la gara nel migliore dei modi (subito +9), la squadra di Righi non è riuscita a trovare le contromosse all’aggressività delle padrone di casa, che dopo aver fatto le prove tecniche di fuga a cavallo tra primo e secondo quarto con un break di 18-0, sono scappate via nella ripresa approfittando di un calo difensivo del San Salvatore (4 triple consecutive per il +16). Tardiva la reazione finale delle selargine affidata a un’orgogliosa Mura. Decisivi i 19 punti (col 70% dal campo) dell’ex Dinamo Moroni. In giornata-no la capitana Ceccarelli, appena 3 punti (1/6 dal campo).

«Dopo un’ottima partenza ci siamo disuniti», commenta coach Righi, «abbiamo commesso troppi errori in difesa e perso ritmo in attacco. L’approccio negativo al terzo periodo ha fatto la differenza. Peccato per i troppi alti e bassi, ma mi tengo comunque stretta la reazione finale».

Caboni a Battipaglia

La Omeps Battipaglia, fanalino di coda dell’A1 Femminile, affida le sue speranze salvezza a Beppe Caboni. Il 57enne tecnico di San Gavino Monreale, lo scorso anno assistente di Lino Lardo alla Virtus Ragusa, subentra al dimissionario Maslarinos.



