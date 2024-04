La Techfind cede la prima a Roseto 

Panthers Roseto 79

San Salvatore S. 65

Aran Cucine Roseto : Aispurua 14, Sorrentino 13, Obouh Fegue 21, Cecili 12, Miccio 13, Resemini 3, Bona, Lemma ne, Bardarè, Mattera, Polimene 3, Maroglio. All. Buzzanca

Techfind Selargius : Reani 9, El Habbab 23, Berrad 3, Granzotto 10, Ceccarelli 10, Mura 8, Pandori 2, Igenito, Valenti ne, Lapa ne. Allenatrice Amadasi

Parziali : 24-22; 42-35; 63-54



Il primo affondo va a vuoto. Nulla da fare per la Techfind Selargius, sconfitta al PalaMaggetti di Roseto dalle Panthers nel primo atto dei quarti di finale playoff dell’A2 Femminile (79-65).

Dopo una prima fase di gara tutto sommato equilibrata (+7 Roseto alla pausa lunga), il San Salvatore ha provato lo scatto in avanti in avvio di terzo periodo portandosi anche sul +3 con la tripla dall’angolo di Mura. La risposta delle abruzzesi, però, è stata veemente: con 8 punti consecutivi, l’ex Aispurua ha riconsegnato l’inerzia alle sue, capaci di volar via definitivamente negli ultimi 10 minuti guidate dall’intraprendenza offensiva di Miccio. Vani i 23 punti di un’indomita El Habbab. Giovedì alle 18, a Selargius, Gara 2: in casa giallonera l’imperativo è vincere per guadagnare la “bella” da giocare a Roseto fra una settimana. ( ro.r. )

