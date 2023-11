La Techfind a Moncalieri premiata dall’overtime  

Moncalieri 60

San Salvatore S. 64

Tecnoengineering M. : Cordola 12, Giordano 3, Pasero 12, Landi, Salvini 16, Carnevale Schianca, Zanoni 3, Mitreva 11, Iagulli, Ramasso 2, Jakpa 1. All. Terzolo

Techfind Selargius : Reani 5, Mura 4, Granzotto 13, Ceccarelli 9, Pavrette 15, El Habbab 2, Pandori, Berrad 16, Valenti ne, Poddighe ne. Allenatore Righi

Parziali : 14-15; 29-32; 46-47; 54-54

La Techfind Selargius ci ha preso gusto. Dopo la vittoria interna su Carugate, la squadra giallonera espugna anche il parquet di Moncalieri dopo un supplementare e porta a casa il secondo successo nel campionato di A2 Femminile.

Prestazione solida per il quintetto di Righi, che dopo un primo tempo brillante (+3 alla pausa lunga dopo aver toccato anche le 11 lunghezze di vantaggio) è riuscito a firmare il blitz mantenendo la giusta freddezza negli ultimi 5’. Decisiva Berrad, che di fronte alla sua ex squadra ha sfoderato una prestazione da 16 punti, compresi i liberi che hanno chiuso la contesa a meno di un minuto dal termine.

«Si tratta di una vittoria importante, ottenuta su un campo difficile», commenta coach Righi, «abbiamo un peccato di cinismo non chiudendo i giochi quando ne abbiamo avuto la possibilità, ma la squadra è stata comunque brava a interpretare il finale». ( ro.r. )

