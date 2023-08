La tassa sulle banche affonda la Borsa 

L'idea era nell'aria già da un po'. E Giorgia Meloni ha voluto ed è pronta a difendere il blitz di mezza estate che intanto, come primo effetto collaterale, ha mandato ko i titoli bancari affossando anche Piazza Affari. Quasi nove miliardi bruciati in borsa in una sola seduta e il silenzio dei banchieri segnano una giornata che vede il Mef al lavoro per limare la misura, spuntata a sorpresa in Consiglio dei ministri. C'è un tetto massimo, che cambia rispetto alla prima versione, e che serve a «salvaguardare la stabilità» degli istituti, il messaggio in bottiglia inviato alle banche. E non ci sarà grande impatto su chi ha già adeguato i tassi sulla raccolta.

La situazione

C'è «un grosso squilibrio», spiega da Palazzo Chigi Giovanbattista Fazzolari, proprio perché oggi ci sono «due tassi di riferimento molto distanti tra loro: quelli di accesso al credito e quelli riconosciuti quando si versa». Quindi il governo fa «una operazione giustizia» e insieme «riduce una stortura» del mercato. Ed era l'unico a poterlo fare, che poteva «avere la forza di tassare le banche», sottolinea uno dei più stretti collaboratori della premier, perché «è l'unico governo che non ha rapporti privilegiati col sistema bancario». È stato Matteo Salvini a presentarsi davanti a taccuini e telecamere per annunciare l'intervento che ha colto tutti di sorpresa. Ma qualche dubbio si registra dalle parti di Forza Italia che, con il suo capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, ha sostenuto a Rainews 24 che, forse, il governo avrebbe dovuto «valutare meglio» una mossa del genere. Nell'attesa che la norma sia definita e arrivi al Colle per la firma, le banche hanno bruciato 8,96 miliardi, rappresentando quasi un terzo delle perdite di Piazza Affari, maglia nera in Europa, che ha ceduto a fine seduta il 2,12% a 27.942 punti, bruciando nel complesso 27,71 miliardi. Il calo maggiore lo hanno subito Bper e Mps, rispettivamente -10.94% e -10.83%, ma è andata male anche per Fineco (cede il 9,91%) Banco Bpm (-9,09%), Intesa l'8,67% , Mediolanum il 5,96% e Unicredit il 5,94%. Più caute Banca Generali (-3,14%), Mediobanca (-2,48%) e Banca Sistema (-1,55%), che prevede un effetto "quasi nullo" della tassa. Ha perso ancora meno Poste (-1,4%).

RIPRODUZIONE RISERVATA