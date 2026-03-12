La tassa sui pacchi slitta al 30 giugno 

ROMA. La tassa sui minipacchi in arrivo dai Paesi extraeuropei introdotta con la manovra slitta al 30 giugno. Ad assicurarlo in via ufficiale è il Mef che - con la formula di un "comunicato legge" già utilizzata in passato - anticipa il contenuto dell'atteso provvedimento fiscale che dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo Consiglio. La comunicazione del ministero dell'Economia è stata resa necessaria dalla tempistica di applicazione della tassa da 2 euro. In assenza di un intervento puntuale, il contributo sarebbe infatti entrato in vigore dal 15 marzo. Il governo ha però bisogno di concedersi più tempo per capire come procedere in attesa del dazio da 3 euro che dal primo luglio sarà applicato a livello europeo. Da qui il rinvio, che non richiede copertura. Come spiegato un paio di settimane fa dallo stesso ministero rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, nel corso dell'esame della manovra per il 2026 gli effetti finanziari della misura sono stati infatti preventivamente ridotti della metà «per tenere conto dei tempi necessari alla predisposizione dei sistemi informativi». ⁠Il prossimo provvedimento modificherà inoltre l’iperammortamento sugli investimenti in beni strumentali.

